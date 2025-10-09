Svetli način
Nekdanji kitarist Red Hot Chili Peppers tik pred tem, da pristane na cesti

Los Angeles, 09. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Nekdanji član Red Hot Chili Peppers, Arik Marshall, ki je nekoč nastopal na največjih odrih, se je po zapletih z resno boleznijo in smrti najboljšega prijatelja ter delodajalca znašel na robu finančnega zloma in grožnje z izgubo doma.

Nekdanji član skupine Red Hot Chili Peppers, kitarist Arik Marshall, se je znašel v izjemno težki življenjski situaciji. Zaradi hudih finančnih stisk in grožnje z brezdomstvom je bil primoran sprožiti akcijo zbiranja sredstev prek platforme GoFundMe. Glede na uradno stran za zbiranje sredstev si želijo zbrati 17 tisoč evrov.

Arikove finančne težave so se začele pred nekaj leti, ko je pandemija koronavirusa hudo prizadela svet žive glasbe. Hkrati se je spopadal z resnimi zdravstvenimi težavami. "Arik je bil diagnosticiran z resno boleznijo, ki mu je oslabila imunski sistem," je pojasnila organizatorka zbiranja sredstev Gisette Hidalgo. Ti dejavniki so sprožili dolgo obdobje depresije in večletno osamljenost, zaradi česar je Arik težko našel stalno zaposlitev. Nato je še umrl njegov najboljši prijatelj in delodajalec, s katerim je delal 14 let, zaradi česar je ostal brez glavnega vira dohodka in zaposlitve.

Preden se je znašel v finančnih težavah, je bil Arik Marshall cenjen glasbenik, čigar kratko, a intenzivno sodelovanje z Red Hot Chili Peppers je zaznamovalo prelomnico v njegovi karieri. Med letoma 1992 in 1993 je nadomeščal Johna Fruscianteja in aktivno sodeloval na svetovnih turnejah, vključno z legendarnim festivalom Lollapalooza. Prav tako je nastopal na pomembnih dogodkih, kot so MTV Video Music Awards in Grammy Awards.

Kljub koncu njegovega mandata pri Red Hot Chili Peppers je nadaljeval s svojo glasbeno kariero, čeprav v drugačni, manj izpostavljeni vlogi. Kot iskan session glasbenik je sodeloval z eminentnimi umetniki, vključno s Stingom in preminulo Etto James. Pojavil se je tudi na platnu, ob boku Macy Gray v filmu Spider-Man, ter leta 2009 v priljubljenem filmu The Hangover z Bradleyjem Cooperjem in Zachom Galifianakisom.

Red Hot Chili Peppers Arik Marshall glasbena industrija kitarist finančna stiska
