Nekdanji košarkar Pau Gasol se bo razveselil tretjega otroka

Družina nekdanjega košarkarja Paua Gasola se bo povečala. Upokojeni španski reprezentant in član ekipe Los Angeles Lakers je v skupni izjavi z ženo Cat McDonnell na družbenem omrežju sporočil, da bosta dobila še enega otroka. V objavi sta delila tudi skupne družinske fotografije, na katerih njuna starejša otroka nosita majički z napisoma 'starejša sestra' in 'starejši brat', razkrila pa sta, da bo dojenček na svet prijokal jeseni.

"Še en novinec! Peterica Gasolovih bo skupaj začela jesen 2024!" sta v šali napovedala zakonca, ki že imata 1-letnega sina Maxa in 3-letno hčerko Elisabet Gianno . Da sta postala drugič starša, sta sporočila na Instagramu decembra 2022, ko sta tako v angleščini kot v španščini zapisala: "Dobila sva fantka. Več kot srečna sva, da sva lahko na svetu pozdravila najinega sina. Vse je potekalo v redu in sedaj smo tudi uradno družina štirih."

Leta 2021 je v intervjuju za People spregovoril o očetovstvu in izgubi dragega prijatelja: "Tragična nesreča je prizadela veliko ljudi, še posebej pa tiste, ki so imeli Kobeja in Gianno radi, pa tudi družine preostalih sedmih ljudi, ki so še bili na helikopterju." Že takrat je razkril, da se z ženo veselita, da bosta v prihodnosti še povečala družino.