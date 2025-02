Kraljevi pomočnik, ki je Meghan obtožil ustrahovanja, ne bi nič spremenil

Jason Knauf , nekdanji kraljevi svetovalec, je ponovno spregovoril o Meghan Markle , potem ko jo je pred skoraj sedmimi leti obtožil ustrahovanja osebja v palači. Ko so ga med intervjujem za 60 Minutes Australia vprašali, ali bi naredil kaj drugače, je Knauf po poročanju Page Six odgovoril: "Ničesar ne bi spremenil."

"Mislim, da je težko, ampak verjetno kar dobro," je dejal o pozornosti javnosti, ki jo je prejel, odkar so leta 2021 pricurljale obtožbe iz leta 2018. "Veste, kot nekdo, ki pomaga drugim ljudem pri tem, kako ravnati z javnostjo, verjetno morate včasih vzeti svoje zdravilo," se je pošalil in dodal: "V nobeni službi se ne moreš odločiti samo za zabavne stvari in to velja tako za princa in princeso kot tudi za vse druge, ki delajo zanje. Tako da ne bi ničesar spreminjal."

Knauf je dejal, da je zelo tesno sodeloval s Harryjem in 43-letnico in da so skupaj preživeli veliko lepih trenutkov. Leta 2018 jima je prav tako pomagal pri organizaciji njune čarobne poroke. Knauf je trdil, da je ustrahovanje prvič opazil leta 2018, potem ko se je paru pridružil na potovanju. Takrat je vložil pritožbo zoper igralko, vendar so podrobnosti v javnost pricurljale šele leta 2021, nekaj dni pred njenim in Harryjevim intervjujem z Oprah Winfrey.