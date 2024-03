Nekdanji kraljevi pomočnik: Sprava princev Williama in Harryja je mogoča

Zaveznika, prijatelja, brata – vse to so bili dolgo pridevniki, s katerimi so številni opisovali princa Williama in princa Harryja . A njun odnos že dolgo ni več prijateljski, med njima ni več zaznati niti bratske ljubezni. Brata sta trenutno na bojni nogi in mnogi so prepričani, da ne glede na družinske vezi svojega odnosa ne bosta nikoli več rešila.

Nekdanji kraljevi pomočnik pa je mnenja, da zanju še vedno obstaja upanje. Prav bolezen princese Catherine in kralja Karla oziroma trenutna družinska situacija je odlična priložnost za to. "Sprava Williama in Harryja je popolnoma mogoča," je dejal Grant Harrold. "Brez dvoma verjamem, da bo Harry stopil v stik s Kate in Williamom ter jima ponudil pomoč. Ali jo bosta sprejela ali ne, je povsem druga stvar, a iskreno verjamem, da bi Harry in Meghan osebno stopila do njiju. Na žalost takšni časi združujejo družine," je za The New York Post poudaril pomočnik.