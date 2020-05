Kreativni producent Ameriškega top modela: Težko je bilo delati s Tyro Banks

Jay Manuel, nekdanji kreativni producent izredno priljubljenega šova Ameriški top model, je v intervjuju za Variety povedal nekaj več o samem sodelovanju s Tyro Banks. Dejal je, da je bil takrat preveč prestrašen, da bi spregovoril o nepravilnostih, ki so se dogajale v ozadju.

Glavna sodnica oddaje Ameriški top modelTyra Banks je bila že večkrat tarča kritik, da se do tekmovalk v šovu ne obnaša ravno najlepše. Sedaj pa je o njenem odnosu spregovoril tudi Jay Manuel, ki je bil nekoč kreativni producent omenjenega šova. Čeprav je bilo na televizijskih zaslonih videti, da snemanje poteka brezhibno, se je v ozadju dogajalo precej neprijetnih stvari. Za Variety je povedal, da se je večkrat znašel v neprijetnem položaju, ko je želel na glas povedati stvari, ki bi jih lahko izboljšali, predvsem glede izzivov, ki so jih kandidatke morale opraviti, a so bili pogoji pogosto nečloveški. Prav tako je želel Tyro opozoriti na njeno neprimerno obnašanje, a ga nihče ni poslušal.

Jay Manuel in Tyra Banks sta občasno v stiku po elektronski pošti. FOTO: Profimedia

Med intervjujem je izpostavil, da si z nekoč uspešno manekenko nista več tako blizu, kot sta si bila nekoč. "V zadnjih nekaj letih sva bila v stiku po elektronski pošti,«je dejal, zadnjič pa sta se v živo videla leta 2017, ko sta se srečala v trgovini."Če sem iskren, ne vzdržujeva najinega odnosa in to je res žalostno," je še dodal in se spomnil na lepe trenutke, ki sta jih preživela skupaj.

"Najin skupni čas v šovu je bil neverjetno produktiven in na trenutke čaroben. Ustvarili smo globalni pojav," je komentiral uspešnost produkcije. Kljub lepim spominom na Tyro pa je komentiral tudi nedavne kritike, ki so se pojavile v javnosti skupaj s posnetki iz šova. "Mislim, da je malo krivično, da ljudje zdaj preganjajo Tyro, še posebej zato, ker se je v preteklih letih že opravičila za nekatere izjave,"je povedal svoje mnenje in dodal: "Vendar je pravzaprav ne morem braniti, ker je imela vedno glavno besedo in želela narediti stvari po svoje, tudi takrat, ko so bile številke gledanosti visoke. Seveda pa je jasno, da je bil to njen šov in kreativne odločitve niso bile sprejete skupaj s celotno ekipo."

Tyra Banks se je že opravičila za svoja dejanja. FOTO: Profimedia