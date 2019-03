Nekdanji ljubimec toži Karleušo, ona mu grozi

Nogometaš je v začetku februarja proti Jeleni vložil dve tožbi in kazensko ovadbo zaradi suma ogrožanja njegove varnosti. Ognjen je izjavil, da ga je pevka 14. januarja žalila z objavo na Facebooku, v kateri je zapisala: "Ti, mali črv, nikoli več ne boš igral nogometa v nobenem klubu, tudi za reprezentanco ne. V Bosni vedo, da si shizofreni kreten in da te nihče ne potrebuje. Vsi te prezirajo, saj si fašistično-rasističen gnoj. Lahko montiraš slike in posnetke in karkoli ti pade na pamet, lahko rodiš posnetek, kako z golo zadnjico sedim na tvojem obrazu, lahko si izmisliš, karkoli hočeš ... Ne moreš ogroziti mojega zakona, niti moje družine, čeprav si si to tako zelo želel. Žal mi je tvoje žene in otrok. Povrnilo se ti bo zlo, ki si ga povzročil meni in moji družini."