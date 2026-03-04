Nekdanji luksuzni dvorec Billyja Joela dobil novega lastnika

Billy Joel znova podira rekorde, a tokrat ne v glasbi, temveč na področju nepremičnin. Nekdanje domovanje pevca uspešnice Piano Man, ki stoji na Long Islandu, so prodali za 25 milijonov evrov, kar je rekorden znesek za to regijo, poročajo ameriški mediji. Novico o prodaji je sicer na družbenem omrežju objavila nepremičninska agencija, ki je skrbela za prodajo.

Nekdanje posestvo z dvorcem Billyja Joela je dobilo novega lastnika. FOTO: Profimedia

Posestvo sicer poleg dvorca zajema dostop na zasebno peščeno plažo, dodatno luksuzno bivalno enoto in ugodnosti na nivoju letovišča, ki omogočajo popolno zasebnost. Njegova prednost je tudi bližina New Yorka, saj je mesto oddaljeno le 90 minut vožnje oziroma 15 minut s helikopterjem z lastnega helikopterskega pristanišča.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Joel je nepremičnino kupil leta 2002 za 19,5 milijona evrov, služilo pa mu je kot zasebno zatočišče, ko je potreboval mir in umik od burnega dogajanja. Pozneje je posestvo še dodatno razširil. Zvezdnik ga je prvič na prodaj ponudil maja 2023 za 42 milijonov evrov, po obsežni prenovi. Njegov prvotni načrt je bil, da posestvo proda kot celoto, a jo je moral zaradi strategije minulo pomlad razdeliti na tri ločene dele: dvorec in dve večji parceli.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Dvorec Billyja Joela je dobilo novega lastnika. Profimedia

Dvorec Billyja Joela je dobilo novega lastnika. Profimedia

Dvorec Billyja Joela je dobilo novega lastnika. Profimedia

Dvorec Billyja Joela je dobilo novega lastnika. Profimedia

Dvorec Billyja Joela je dobilo novega lastnika. Profimedia

Dvorec Billyja Joela je dobilo novega lastnika. Profimedia









