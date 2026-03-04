Nekdanji luksuzni dvorec Billyja Joela dobil novega lastnika

Billy Joel znova podira rekorde, a tokrat ne v glasbi, temveč na področju nepremičnin. Nekdanje domovanje pevca uspešnice Piano Man, ki stoji na Long Islandu, so prodali za 25 milijonov evrov, kar je rekorden znesek za to regijo, poročajo ameriški mediji. Novico o prodaji je sicer na družbenem omrežju objavila nepremičninska agencija, ki je skrbela za prodajo.
Posestvo sicer poleg dvorca zajema dostop na zasebno peščeno plažo, dodatno luksuzno bivalno enoto in ugodnosti na nivoju letovišča, ki omogočajo popolno zasebnost. Njegova prednost je tudi bližina New Yorka, saj je mesto oddaljeno le 90 minut vožnje oziroma 15 minut s helikopterjem z lastnega helikopterskega pristanišča.
Joel je nepremičnino kupil leta 2002 za 19,5 milijona evrov, služilo pa mu je kot zasebno zatočišče, ko je potreboval mir in umik od burnega dogajanja. Pozneje je posestvo še dodatno razširil. Zvezdnik ga je prvič na prodaj ponudil maja 2023 za 42 milijonov evrov, po obsežni prenovi. Njegov prvotni načrt je bil, da posestvo proda kot celoto, a jo je moral zaradi strategije minulo pomlad razdeliti na tri ločene dele: dvorec in dve večji parceli.
Dvorec ima šest spalnic in 11 kopalnic, visoke strope in marmorno stopnišče. Skoraj vsaka soba ima panoramski razgled na plažo. Nepremičnina ima še svojo plesno dvorano, zasebno kegljišče, vinsko klet, spa in kotičke za zabavo. Na posestvu je teniško igrišče in bazen ter dostop do zasebnega priveza za plovila.
