Nekdanji manager R. Kellyja v zaporu zaradi zalezovanja zlorabljene žrtve

Donnell Russell se je julija izrekel za krivega groženj in ustrahovanja ene izmed žensk, ki jih je zlorabil njegov nekdanji varovanec, pevec R. Kelly . Nekdaj popularen pevec sedaj prestaja 30-letno kazen, ker je bil spoznan za krivega trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja ter izsiljevanja.

Tožilstvo je bilo prepričano, da je Russell, samooklicani manager, svetovalec in prijatelj R. Kellyja, uporabljal neprimerne taktike zoper neimenovano žrtev in njeno mamo, potem ko je ta leta 2018 vložila civilno tožbo zoper pevca. Z nadlegovanjem je nadaljeval, ko je postalo jasno, da bo ženska pričala še v newyorškem primeru zoper pevca.

Med novembrom 2018 in februarjem 2020 ji je grozil, da bo objavil njene nazorne fotografije, in ji pošiljal sporočila, kot je: "Ustavi se ali boš izpostavljena." Leta 2019 je pod psevdonimom Colon Dunn ustvaril stran na Facebooku, na kateri je objavil posnetke zaslona sporočil, ki jih je izmenjala s Kellyjem, in nekaj nazornih fotografij, pevca pa je tudi javno zagovarjal.