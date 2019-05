Nekdanji mehiški predsednik nove izbranke ne skriva več

49-letna Angelica Rivera je pred leti svojo igralsko kariero opustila zaradi zakona z Enriquejem Peño Nietom . Kmalu po poroki je postal predsednik Mehike (predsedniški mandat je imel od 1. december 2012 do 30. november 2018). Lani je zvezdnica v sporočilu za javnost zapisala, da je ločuje in da bo nadaljevala svojo kariero.

Že takrat so zaokrožile govorice, da je 52-letni Enrique našel novo ljubezen. No, zdaj je tudi uradno. Njegova nova izbranka je 31-letna mehiška manekenka Tania Ruiz Eichelmann, s katero je pred dnevi prišel na porokoMaríe del Mar Collado Dot (op.a. hčerke odvetnika Juana Collada Mocela) in Gonzala Zavale Junca. V mehiških medijih se je pojavila tudi fotografija, na kateri zaljubljeni par pozira ob španskem glasbeniku Juliu Iglesiasu in njegovi ženi Mirandi Rijnsburger. Zanimivo je, da sta bila na poroki tudi Enriquejeva otroka Alejandro in Paulina Peña Pretelini, kar pomeni, da je njegova zveza z manekenko postala resna.