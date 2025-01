Nekdanji menedžer turneje toži Nicki Minaj zaradi fizičnega napada

Novo leto je Nicki Minaj prineslo novo tožbo, s katero se bo morala sooči. Nekdanji menedžer njene nedavne turneje jo toži, ker ga je na enem od koncertov nadrla, fizično napadla in mu celo grozila, da ne bo nikoli več imel službe.

Po poročanju tujih medijev je moški po imenu Brandon Garrett v dokumentih zapisal, da ga je zvezdnica sprva besedno napadla v zakulisju na detroitskem koncertu v Little Caesars Areni aprila 2024. Razlog za njen napad, naj bi bilo dejstvo, da je nekoga drugega prosil, naj prevzame njene recepte. "Ali si nor? Izgubil si pamet in če bi bil moj mož tukaj, bi ti izbil zobe," naj bi raperka vpila nanj.