Nekdanji mož Britney Spears na protestih za njeno osvoboditev

Zgodba o skrbništvu nadBritney Spears se je začela po tem, ko je med letoma 2007 in 2008 prestajala težko obdobje in so se njeni najbližji zbali za njeno varnost. Njen uradni skrbnik je očeJamie Spears, ki je septembra zaprosil za odstop od skrbništva in odgovornost preložil na družinsko prijateljico Jody Montgomery. Oboževalci pop zvezdnice so se zaradi njene trenutne situacije združili v gibanju #FreeBritney, ki zahteva popolno svobodo za 38-letno pevko.