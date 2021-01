Nekdanji mož Britney Spears na shodu Trumpovih podpornikov

Sicer so ga njegovi prijatelji na družbenem omrežju lepo pozdravili in mu zaželeli, naj ostane varen, da se mu na protestih, ki so se sprevrgli v nasilno prerivanje in celo vdor v kongres, kaj ne zgodi.

Associated Press sicer piše, da je bilo na protestu, na katerem je bil tudi Jason, več tisoč protestnikov. Protestniki so se zbrali po tem, ko so morali prešteti še zadnje glasove predsedniških volitev, na katerih sta se pomerila Joe Biden in Donald Trump. Privrženci Trumpa poraza ne priznajo, zato so se zbrali in 'zahtevali resnico'.