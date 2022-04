Nekdanji mož Britney Spears novico o njeni nosečnosti izvedel na Instagramu

"Pogovorila sva se, da sva se uskladila glede njegove izjave, ki jo bom v njegovem imenu podal za medije, ki me bodo klicali za odziv," je bil iskren Kaplan, ki je v Kevinovem imenu čestital nekdanji ženi in ji zaželel lepo in srečno nosečnost, Britney in Samu Asghariju pa čestital, da sta se uspešno prebila skozi načrtovanje nosečnosti.

"Ko imaš srečnega so-starša, je to najboljša stvar za otroke, zato ji Kevin želi srečno in zdravo nosečnost, hkrati pa čestita Britney in Samu," je dejal odvetnik. Federline je bil z zvezdnico poročen med leti 2004 in 2007, skupaj pa imata tudi dva sinova 16-letnega Seana Prestona in 15-letnega Jaydna Jamesa.