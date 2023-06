Nekdanji mož Britney Spears se z njunima sinovoma seli na Havaje

Britney Spears je privolila, da se njena sinova z očetom preselita na Havaje. Odvetnik nekdanjega spremljevalnega plesalca Kevina Federlina je pred kratkim sporočil, da se družina namerava preseliti iz Kalifornije na Havaje, na njegovo pismo pa se je že odzval Britneyjin odvetnik, ki je dejal, da ni potrebna nobena drama, pevka pa se z odločitvijo strinja.

Sinova Britney Spears, Sean Preston in Jayden, se z očetom selita na Havaje. Novico je potrdil tudi pevkin odvetnik Mathew Rosengart, ki je dejal, da bo starejši od fantov septembra dopolnil 18 let, kar pomeni, da ne bo več mladoletnik, mlajši, ki je star 16 let, pa se prav tako bliža temu mejniku. Ob tem je dodal, da se zvezdnica ne bo vmešavala v njuno odločitev.

icon-expand Britney Spears le redko objavlja fotografije s sinovoma. FOTO: Instagram

"Britney Spears se ne bo vmešavala in je privolila v selitev," je v pisnem odgovoru Federlinovemu odvetniku zapisal Rosengart. Kot je še dodal, sam ni pričakoval, da bi pevka nasprotovala odločitvi sinov, ko ga je plesalčev odvetnik v zvezi s tem obvestil aprila. Takrat je odvetniškega kolega pozval tudi, naj zadeva ostane "zasebna v dobro in dostojanstvo vseh vpletenih strani, vključno z otroki". "Bil sem zaskrbljen, saj je njegova stranka v preteklosti že kršila Britneyjino zasebnost, ko je objavila video pevke z otrokoma, ki je bil nato predvajan na televiziji," je zapisal nekdanji tožilec, ki je ob tem omenil posnetek, na katerem pevka ošteva svoja sinova, njen mož pa ga je izrabil med televizijskim intervjujem leta 2022.

icon-expand Britney Spears s sinovoma FOTO: Profimedia

Ob tej priložnosti je Rosengart odvetnika Kaplana oštel še v zvezi z grožnjo Kevina Federlina, da bo Britney tožil, če ne bo privolila v selitev tja, kjer je njegova žena Victoria Prince dobila novo zaposlitev. "Bilo je nepotrebno, da ste o tej zadevi javno razpravljali, s tem pa povzročili nepotrebno dramo in lažni spor. Ko sva govorila po telefonu, si zanikal, da se je to zgodilo, a se očitno nisi zavedal, da je bilo to že objavljeno, tebe pa so navedli kot vir," je zapisal odvetnik, ki je dodal še, da Kaplanovi nameni niso bili najboljši. "Vse skupaj je ironično, saj si mi v pismu 28. aprila napisal, da to ni le priložnost za ženo gospoda Federlina, temveč tudi za to, da bosta sinova imela več zasebnosti. Tvoj intervju nakazuje na nasprotno; ni ju zaščitil, temveč ju je še bolj izpostavil," je prepričan Rosengart, ki je pomagal Britney, da se je osvobodila očetovega skrbništva.