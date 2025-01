Nekdanji mož Britney Spears v novo leto vstopil z novim dekletom

Od ločitve Britney Spears in Sama Asgharija, ki je močno presenetila javnost, je minilo osem mesecev. Igralec je medtem že našel novo srečo v ljubezni, in sicer v objemu Brooke Irvine. Da njuna ljubezen cveti, je potrdil z objavo na družbenih omrežjih, ko je vsem svojim sledilcem zaželel srečno novo leto. S tem je razkril, da sta ga z novo izbranko preživela v toplih krajih, saj sta pozirala na plaži v kopalkah in pod palmo.

Pred osmimi meseci je ločitev Britney Spears in Sama Asgharija postala uradna in takrat sta se oba lahko svobodno predala iskanju novih partnerjev. Medtem ko pevka pri tem vsaj po do sedaj znanih informacijah še ni bila pretirano uspešna, je igralec že našel novo srečo v objemu druge lepotice.

Njegovo srce se je ogrelo za postavno Brooke Irvine, s katero sta skupaj preživela tudi vstop v novo leto. Da se imata lepo in da sta se pred skokom v leto 2025 odločila še malo nastaviti sončnim žarkom, je 30-letnik potrdil kar z objavo njunih fotografij. Delil je galerijo utrinkov, na katerih zaljubljenca pozirata v objemu pod palmo, na plaži in na še nekaj drugih lokacijah. Z objavo je potrdil njuno ljubezen in vsem oboževalcem voščil srečno novo leto.