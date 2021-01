Nekdanji mož Christine Ricci dobil prepoved približevanja

Riccijeva se trenutno tudi bori proti objavam zasebnih avdio- in videoposnetkov, ki jih ima v lasti James. Boji se namreč, da bi se ji rad maščeval in jo javno osramotil.

Sodnik je odredil, da se James Christini in njunemu šestletnemu sinu Freddieju ne sme približati na 100 metrov in da z njima ne sme imeti nikakršnega stika. Igralkini odvetniki se trenutno borijo, da Jamesu prepovejo vrnitev v skupni dom, iz katerega se je že odselil.

James je zadevo komentiral le prek svojega odvetnika Larryja Bakmana. Povedal je, da vse obtožbe zanika in da nič od navedenega ne drži. Tudi on želi zoper Christino vložiti svojo prošnjo prepovedi približevanja, piše Page Six. James v svoji prošnji namreč navaja, da je bila Riccijeva do njega nasilna in da ga je spodbujala pri zlorabi alkohola in drugih opojnih substanc.

Riccijeva in Heerdegen sta se spoznala leta 2011 na snemanju serije Pan Am, poročila pa sta se leta 2013.