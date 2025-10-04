Svetli način
Tuja scena

Nekdanji mož Denise Richards brez denarja: Kmalu me bodo deložirali

Los Angeles, 04. 10. 2025 09.23 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Nekdanji mož Denise Richards, Aaron Phypers, v novih sodnih dokumentih trdi, da se sredi njune burne ločitve sooča s hudo finančno krizo. Poslovnež je navedel, da mu grozi deložacija in brezdomstvo, če mu sodišče ne odobri dostopa do skupnih sredstev, poroča Page Six.

Ločitvena bitka Denise Richards in Aarona Phypersa se zaostruje. Poslovnež je v pisni izjavi, ki jo je vložil na kalifornijskem sodišču, dramatično opisal svojo situacijo, v kateri napoveduje, da mu grozi brezdomstvo. Sem brez denarja in finančno obupan, je med drugim zapisal. "Kmalu me bodo izselili iz hiše, v kateri živim. Komunalne storitve, med katere spadajo voda, elektrika in plin, so mi že izklopili," je razkril.

Denise Richards in Aaron Phypers
Denise Richards in Aaron Phypers FOTO: Profimedia

53-letnik trdi, da se mora izseliti iz najete hiše v Calabasasu, ki si jo je nekoč delil s 54-letno igralko, razlog pa so zaostala plačila najemnine v višini 102.000 evrov. Vztraja, da je zvezdnica odgovorna za polovico dolga, ker je njeno ime na najemni pogodbi in da mu je blokirala dostop do njunih skupnih računov.

Čeprav je Richardsova pred časom zatrdila, da se je iz te hiše izselila pred nekaj leti, Phypers pravi, da je za seboj pustila 15 rešenih psov in precejšnjo količino osebnih stvari, zato je še vedno odgovorna za stroške. Po njegovih besedah se je v hišo vrnila šele 15. septembra, da bi prevzela svoje stvari, potem ko je prejela sodno odobritev.

Preberi še Denise Richards trdi, da jo je odtujeni mož skušal ubiti

Phypers v dokumentih navaja, da mu je Richards med tem obiskom domnevno ukradla aparat za zdravstvene tretmaje in komplet uteži. Pravi, da ga je njen oče, Irv Richards, obvestil, da jih namerava prodati, čeprav menda ni poznal njihove prave vrednosti. "To opremo potrebujem za preživetje," je zapisal Phypers in dodal: "Upam, da jo bom lahko spet uporabljal v poslovne namene za ustvarjanje dohodka."

Od nekdanje žene zahteva tudi preživnino

Poleg denarja za vsakodnevne stroške Phypers zahteva tudi dodatnih 8500 evrov za sodne stroške, s katerimi mora odplačati ločitev. Poudaril je, da sta imela pred ločitvijo na skupnih računih več milijonov evrov, in trdi, da je upravičen tudi do deleža dobička z njenega OnlyFansa, ker ji je pomagal ustvarjati vsebino.

Medsebojne obtožbe o zlorabi

Medtem ko Phypers omenja svoje finančne težave, se Richards upira. Sodišče je prosila, naj njegovo zahtevo zavrne, že prej pa ga je obtožila fizičnega in verbalnega nasilja, kar on zanika. Phypers je to poletje igralko kritiziral zaradi njene domnevne ekstravagance, češ da na mesec porabi 21.000 evrov za hrano in 17.000 evrov za oblačila.

Preberi še Denise Richards na mesec zapravi 21.000 za hrano in 17.000 za obleke

Tuji mediji so nedavno poročali tudi, da želi Phypers poklicati Charlieja Sheena in Brandi Glanville kot priči, ki bi po njegovem mnenju lahko govorili o njeni domnevni zgodovini nepoštenosti ter zlorabe drog in alkohola. Denise je prek svojega odvetnika sporočila, da se bo z njegovimi lažnimi trditvami ukvarjala na sodišču.

denise richards aaron phypers ločitev mož žena igralka
Minifa
04. 10. 2025 09.43
Delat se naj spravi, LENUH..
