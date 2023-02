Nekdanji mož Drew Barrymore pričakuje otroka z novo ženo

Will Kopelman, nekdanji mož igralke Drew Barrymore, pričakuje svojega prvega otroka z novo ženo Alexandro Michler. Novico o nosečnosti je z objavo svojih treh deklet, hčerk Olivie in Frankie ter žene, bodoči očka sporočil na Instagramu. Ob fotografiji je pripisal, da je to leto fantkov in da se bo tudi njihovi družini kmalu pridružil dojenček moškega spola. 44-letni igralec tako pričakuje že svojega tretjega otroka.

Nekdanji mož igralke Drew Barrymore je sporočil, da skupaj z ženo Alexandro Michler pričakuje prvega otroka. Will Kopelman je novico delil na svojem Instagramu, kjer je objavil fotografijo svojih treh deklet, noseče žene in hčerkic Olivie in Frankie, ki ju ima z Barrymorjevo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Leto fantov," je zapis začel 44-letnik, ki bo očka tako postal že tretjič. "Nikoli ne bom pozabil tega trenutka, le nekaj trenutkov po tem, ko sva povedala deklicama. Vsi skupaj komaj čakamo, da spoznamo tega fanta," je še pripisal. Poleg fotografije navdušenih hčerk, ki objemata nosečniški trebuh Alexandre, je objavil še fotografijo žene, ki pozira ob jezeru, se z eno roko boža po trebuhu, v drugi pa drži povodec njihovega psa. PREBERI ŠE Drew Barrymore spet hodi na zmenke: Predobra sem v tem, da sem samska Igralec in 35-letnica sta se poročila avgusta 2021, sedem mesecev po zaroki. Kopelman je bil prej poročen s 47-letno igralko, s katero ima dve hčerkici, stari deset in osem let. Drew je pred kratkim priznala, da vse od ločitve z igralcem, s katerim je bila poročena štiri leta, ni hodila na zmenke, a da je zdaj pripravljena na novo ljubezen, le da se poročiti ne želi nikoli več.