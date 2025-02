Nekdanji mož Heidi Klum o sinovem manekenskem prvencu: Ponosen sem

"Ponosen sem na vse, kar počnejo. Če bi Henry pometal ceste, pa bi to počel s strastjo, bi bil prav tako ponosen kot sedaj, ko ga gledam, da se sprehaja po modni brvi. Vedno jim govorim, da je smisel življenja v tem, da so srečni. Poiščite nekaj, kar radi počnete," je dejal 61-letni pevec in dodal: "Če je to pometanje cest, in to mislim dobesedno, če vas to osrečuje, bi se vsak dan zbudil, da bi jih lahko gledal pri tem."

Seal in 51-letna manekenka sta bila poročena med letoma 2005 in 2014, skupaj pa imata še sina Johana in hčerko Lou . Pevec je posvojil tudi Heidijino hčerko Leni , ki jo ima iz prejšnjega razmerja. Zvezdnica se je pred leti poročila s pevcem Tomom Kaulitzem , Seal pa je od leta 2021 v zvezi z Lauro Strayer .

Čeprav sta tako Henry kot Leni že stopila po poti, na kateri sledita mami, ju oče ni nikoli spodbujal, naj se podata v zabavno industrijo. "Spodbujam jih, naj sledijo temu, kar imajo radi, ne glede na to, ali to pomeni, da sledijo mojim stopinjam. Moj ego mi ne zapoveduje, da morajo otroci delti to, kar jaz počnem ali njihova mama. To ni smiselno. Najti morajo nekaj, v čemer sami uživajo in to početi z vsako celico v njihovem telesu," je dejal.

"Tako je z menoj in glasbo. Nisem sledil nikomur, preprosto sem našel nekaj, kar imam rad in nisem mogel živeti brez tega. Uspeh je bil stranski produkt tega," je dodal pevec, ki je najbolj znan po pesmi Kiss From a Rose.