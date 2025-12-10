Nekdanji mož Jennifer Aniston pričakuje prvega otroka

Nekdanji mož Jennifer Aniston se bo razveselil prvega otroka. Da bosta Justin Theroux in njegova žena Nicole Brydon Bloom dva meseca po poroki postala starša, je za ameriške medije potrdil vir blizu zakoncev. Igralca so romantično začeli povezovati februarja 2023, na rdečo preprogo pa sta skupaj prvič stopila leto pozneje na zabavi po podelitvi oskarjev.

54-letni zvezdnik filma Iron Man 2 je 31-letnico za roko zaprosil avgusta 2024, pred oltar pa sta stopila marca leto pozneje. Theroux je bil med letoma 2015 in 2018 poročen z Jennifer Aniston, razšla pa naj bi se zato, ker zvezdnici Prijateljev življenje v New Yorku ni ustrezalo. Igralec je bil v tistem času lastnik nepremičnine v Velikem jabolku, Anistonovi pa je bila odveč pretirana pozornost uličnih fotografov in življenje v stanovanju.

Kljub razhodu sta ostala v prijateljskih odnosih, igralec pa je pred časom priznal, da je še vedno zelo zaščitniški do nekdanje soproge. "Še vedno mi je zelo pri srcu in sem zaščitniški do nje," je dejal v intervjuju za Times leta 2024 in dodal: "Borila se je proti kritikam in prav je tako."

Igralec je nedavno dejal, da nekdanji soprogi želi vse samo dobro v življenju in v ljubezni, odobrava pa tudi njeno zvezo z Jimom Curtisom.