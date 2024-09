Nekdanji mož Jennifer Aniston o igralki: Še vedno jo želim zaščititi

Besede morebitnega bodočega podpredsednika ZDA so zvezdnico serije Prijatelji zabolele, ker so netaktne, žaljive. Razlogi, zakaj ljudje nimajo otrok, so pač večplastni, tudi sama pa je ena od tistih, ki so si v preteklosti želele postati mame. "Poskusila sem vse in vse bi dala, da bi mi takrat nekdo rekel, naj zamrznem svoja jajčeca. Takrat na to nisem pomislila in sedaj je za to prepozno," je leta 2022 dejala za revijo Allure in dodala, da se je odločila spregovoriti, saj ji je bilo težko brati neresnice in natolcevanja o tem, da je noseča.