Nekdanji mož Mariah Carey dobil hčerko

"Najlepše darilo. Presenetila naju je deklica! Powerful Queen Cannon je na svet prišla ta teden kot nalašč za božič," je presrečna mamica v soboto zapisala na Instagramu. "Toliko je treba še povedati. Lahko rečem le, da je bil Nick ves čas moja podpora čez naporen, a še kako vreden porod v vodi," je še dodala in objavila prve družinske fotografije. Medtem pa se presrečni očka še ni oglasil na Instagramu, da bi sporočil veselo novico.

Igralec in televizijski voditelj Nick Cannon in njegova srčna izbranka Britanny Bell sta se razveselila deklice, za katero sta izbrala ime Powerful Queen Cannon .

Za Nicka in Britanny je to drugi otrok. Zaljubljenca sta se prvorojenca razveselila februarja 2017, zanj pa sta izbrala ime Golden "Sagon" Cannon.

Nick, nekdanji voditelj šova America's Got Talent, je bil pred tem poročen s pop pevko Mariah Carey, s katero sta šla narazen avgusta leta 2014, po šestih letih zakona. On je nato decembra vložil papirje za ločitev. Nekdanji par ima danes devetletna dvojčkaMoroccana inMonroe.