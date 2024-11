Nekdanji mož Marthe Stewart razočaran, ker ga je omenjala v novem dokumentarcu

V dokumentarcu Martha o Andyju med drugim pove: "Ne vem, koliko različnih deklet je imel ... ampak mislim, da jih je bilo kar nekaj ... Če ste poročeni in mislite, da ste srečno poročeni, in vas vaš mož začne varati, ni vreden nič. Pojdi ven iz tega zakona. Ampak jaz tega nisem mogla storiti, nisem mogla oditi." Novinar jo je nato vprašal: "Ali niste imeli afere na začetku razmerja?" Zvezdnica je dejala, da misli, da Andy ni vedel za njeno afero in priznala, da se je za kratek čas dobivala "z zelo privlačnim Ircem."

V svoji objavi na Facebooku sta Andy in Shyla še zapisala, kako srečna sta v njuni zvezi. Par se je poročil leta 2016 na vrhu gore v Vermontu. "Z najino skupno predanostjo Zemlji in družini sva z Andyjem zgradila življenje, polno lepote, smisla, produktivnosti in namena, prežeto z resnično ljubeznijo ... Oba želiva vsem, vključno z Martho, izkušnjo ljubezni in biti globoko in v celoti ljubljen in živeti v miru, ki izhaja iz take ljubezni." Andy in Martha menda nista komunicirala že 20 let.

V začetku tega tedna je Andyjeva sestra, newyorška umetnica in družabnica Diane Stewart Love, povedala, da je Martha še vedno naklonjena Andyju in da ga še ni pozabila. "Nekateri nikoli ne pozabijo. Nekateri ljudje gredo naprej, nekateri ne ... Martha je vedno zelo skrbela za mojega brata. Tega preprosto ni opustila," je dejala.