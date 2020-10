Nekdanji mož Naye Rivera objavil sinovo fotografijo

Josey, sin pokojne zvezdnice serije Glee Naye Rivera in Ryana Dorseyja, je velik oboževalec ameriške nogometne ekipe Carolina Panthers. Njegov oče Ryan je objavil kolaž dveh fotografij, na katerih se vidi, da ima njegov sin novo frizuro in da je postrižen čisto na kratko. Na levi fotografiji nosi zaščitno masko z motivom superjunaka Batmana, na desni pa jo je snel in pokazal svoj lep nasmeh.

Ryanovi sledilci – vključno s številnimi zvestimi oboževalci pokojne Naye Rivera – so bili navdušeni nad novo fotografijo nasmejanega fantka. Eden je napisal, da je deček izrezana kopija svoje mame. Drugi je dejal: "Vem, da ga Naya opazuje iz nebes. Vem, da svojega otroka tako zelo pogreša." Drugi so se mu zahvalili, ker je delil sinovo sliko, in ga spodbudili, da dobro opravlja vlogo očeta samohranilca: "Ostani močan, odličen oče si," je nekdo komentiral.