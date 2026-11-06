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Nekdanji mož od Halle Berry zahteva skoraj 208 tisoč evrov

Los Angeles, 06. 11. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Nekdanji mož od Halle Berry zahteva kar 240 tisoč dolarjev

Hollywoodska igralka Halle Berry se je znašla pred novo zahtevo nekdanjega moža Olivierja Martineza. Francoski igralec od nje zahteva skoraj 208 tisoč evrov za kritje odvetniških stroškov, ki so nastali med njunim dolgotrajnim sodnim sporom glede skrbništva nad 13-letnim sinom. Martinez trdi, da si tako visokih stroškov ne more privoščiti, zato želi, da jih poravna njegova nekdanja žena.

Nekdanji mož oskarjevke Halle Berry, 60-letni francoski igralec Olivier Martinez, je na sodišče vložil zahtevo, da igralka krije njegove odvetniške stroške. Martinez zahteva skupno skoraj 208 tisoč evrov, od tega približno 152 tisoč evrov za že nastale stroške in dodatnih 54.500 evrov za pričakovane stroške nadaljnjih sodnih postopkov, kot poroča ameriški portal TMZ.

Nekdanji mož od Halle Berry zahteva kar 240 tisoč dolarjev.
Nekdanji mož od Halle Berry zahteva kar 240 tisoč dolarjev.
FOTO: Profimedia

V sodnih dokumentih je Martinez razkril tudi svoje finančno stanje. Trdi, da od preteklega igralskega dela v povprečju prejema le okoli 670 evrov mesečno, medtem ko njegovi ocenjeni mesečni izdatki znašajo več kot 14.700 evrov. Zaradi tega naj ne bi imel dovolj sredstev za plačilo odvetnikov.

Spor zaradi skrbništva nad sinom

Nekdanja zakonca se že dlje časa na sodišču borita glede skrbništva nad 13-letnim sinom Maceom. Martinez je igralko pred kratkim obtožil fizičnega nasilja nad sinom, kar je Berry odločno zanikala. Sodišče je konec oktobra odpravilo začasno prepoved približevanja, ki jo je Martinez dosegel proti igralki, vendar je začasno ureditev skrbništva ohranilo. Sin tako za zdaj večinoma prebiva pri očetu, igralkini stiki z njim pa ostajajo omejeni.

Preberi še Halle Berry dobila prepoved približevanja nekdanjemu možu

Halle Berry in Olivier Martinez sta se poročila leta 2013, dve leti pozneje pa sta se razšla. Njuna ločitev je bila uradno zaključena šele leta 2023, vendar se sodni spori nadaljujejo. Ali bo morala igralka nekdanjemu možu plačati zahtevani znesek, za zdaj še ni znano.

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Halle Berry Olivier Martinez spor sin Maceo

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