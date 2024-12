Nekdanji mož Pamele Anderson se tušira enkrat na teden

"Moj mož je zelo urejen, česar ljudje ne bi pričakovali od glasbenika. Pričakovali bi, da je prava nočna mora, bolj kakšen umazanec. Ne tušira se pogosto, a je zelo urejen," je razkrila in dodala, da se 62-letnik ne tušira pogosto, saj je bil rojen v Grčiji, kjer pa se, tako menita zakonca Furlan in Lee, vsakodnevno ne kopajo. "Odraščal je v Evropi, kjer pa to ni navada, mi je povedal. Ni se ti treba vsak dan stuširati," je pojasnila 38-letnica.

Ker je sama Američanka, pa nima takšnih navad kot mož in se tušira vsak dan."Moji lasje so zelo tanki, zato jih umivam enkrat na teden, tuširam pa se vsak dan," je povedala in dodala, da je njeno telo tako čisto, da verjetno z njega odstrani tudi olja in maščobe, ki bi jih potrebovalo.

Vplivnica, ki se je z bobnarjem poročila leta 2019, je voditeljici priznala, da je nič na možu ne odvrača."Tako je čeden, da je to kar noro. Je zelo lep moški in nič na njem me ne odvrača," je dejala, ob tem pa razkrila, da se z možem razlikujeta tudi po tem, kakšne vrste oseba sta. Zase je dejala, da je bolj nočna ptica, ki je bolj ustvarjalna ponoči, Lee pa vstaja zgodaj zjutraj. Kljub različnima urnikoma pa vsak dan skupaj večerjata, je še dodala:"Sediva in se pogovarjava brez telefonov. Govoriva o tem, kako sva preživela dan. Vsak večer imava takšen zmenek."

Profesionalni bobnar je bil prej poročen z igralko Pamelo Anderson, s katero sta se ločila leta 1998, med letoma 1986 in 1993 pa je bil poročen z igralko Heather Locklear. Lee in Furlan nimata skupnih otrok, on pa ima 27-letnega Brandona in 26-letnega Dylana iz zakona z Andersonovo.