Nekdanji mož Pamele trdi, da ji je odplačal dolg

Za slavno igralko Obalne stražePamelo Anderson je razburljiv mesec. Najprej je udarila novica, da se je zvezdnica na hitro poročila s filmskim mogotcem Jonom Petersom,le 12 dni po poroki pa je odjeknilo, da sta zakonca na poti v ločitev. Zvezo naj bi končal Peters in to kar preko sporočila: "Draga Pammy. Teh devet dni je bilo čudovitih. Spoznal sem, da sva dobra prijatelja, toda prestrašila me je celotna poročna stvar z odvetniki, dolgovi ... Spoznal sem, da pri 74 letih potrebujem preprosto mirno življenje in ne mednarodno ljubezensko zvezo. Zato mislim, da je najboljše, kar lahko storiva, da grem za nekaj dni stran, ti pa se morda vrneš v Kanado."

Medijem se je zdaj javil hollywoodski producent, ki je priznal, da se počuti kot "stari norec", potem ko je poplačal dolgove svoje bivše žene. Peters tako trdi, da je odplačal več kot 180 tisoč evrov dolgov ter ji v času kratkega zakona kupil nova oblačila.

Po njegovih besedah naj bi bila Pamela tista, ki ga je vprašala za poroko: "Ko mi je sporočila, da se želi poročiti, so se mi nekako uresničile sanje, čeprav sem bil že zaročen z drugo. Za Pam sem izpustil vse iz rok. Imela je več kot 180 tisoč evrov neplačanih računov, zato sem jih plačal jaz in to je zahvala, ki jo dobim. Ni večjega norca, kot je stari norec." Predstavniki Pamele so Petersove trditve poimenovali kot "smešne".