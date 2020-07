Nekdanji mož pokojne Naye Rivere: To je tako nepravično

Rivera je življenje izgubila 8. julija, po tem, ko se je s sinom odpravila na izlet s čolnom po kalifornijskem jezeru Piru. Pokojno igralko so iskali kar šest dni, potem ko so v čolnu našli njenega štiriletnega sina Joseyja . Deček je preiskovalcem povedal, da mu je mati pomagala, da se je lahko vrnil v čoln, nato pa je ni več videl. Truplo 33-letnice so našli nekaj dni kasneje.

37-letnik je izrazil hvaležnost za njuno preteklo zvezo, ki jima je po njegovih besedah podarila 'najbolj sladkega in prijaznega otroka'. Vesel je tudi, da nikoli ni upošteval Nayinih prigovarjanj zaradi konstantnega snemanja s telefonom, zdaj pravi, ima te trenutke z ženo in sinom ovekovečene za zmeraj: ''Vesel sem, da te nisem poslušal, zato ker imam zdaj na telefonu na stotine oziroma tisoče posnetkov, ki bodo ostali Joseyju in na katerih bo lahko videl, da ga je mama imela zelo rada in tudi to, koliko lepih trenutkov smo preživeli skupaj med njegovim odraščanjem.''Na koncu se je za podporo in pomoč pri iskanju zahvalil vsem, ki so mu v težkih trenutkih stali ob strani.