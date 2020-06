Nekdanji mož J. K. Rowling priznal, da je bil do nje nasilen

Pisateljica knjig o Harryju Potterju se je z nespretno uporabo besed v zapisu na Twitterju zamerila LGBTQ skupnosti, kasneje pa v daljšem zapisu razložila svojo situacijo in preteklost, v kateri je tudi sama trpela. Spregovorila je o zlorabah, ki jih je izkusila pred leti, vendar krivca ni razkrila. Povedala je: "To so spomini, ki so zame zelo travmatični. Na očeh javnosti sem zdaj že več kot 20 let in o tem, da sem tudi jaz žrtev spolnega in fizičnega nadlegovanja, nisem nikoli govorila. A ne, ker bi se tega sramovala, bolj zato, ker so to zame zelo boleči spomini.''