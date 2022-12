Nekdanji mož Sandre Bullock zahteva, da se noseča žena izseli iz hiše

Jesse James in Bonnie Rotten

Le nekaj dni pozneje je 29-letnica obžalovala svojo odločitev in prekinila postopek ločitve. Takrat je na družbenem omrežju zapisala: "Preteklih nekaj dni je bilo zelo težkih. Pomotoma sem objavila zasebne zadeve med menoj in možem. Jesseja zelo ljubim, a sem bila zelo prizadeta, ko sem na njegovem telefonu videla, da se pogovarja z drugimi ženskami." Objavo, v kateri je dodala še, da se je, ker ni našla drugih dokazov o nezvestobi, preselila nazaj v njuno hišo, je pozneje izbrisala.

Kot še poroča portal, naj bi v ločitveni dokumentaciji James zahteval ekskluzivni dostop do avtomobilov in drugih motornih sredstev, katerih lastnik je. Rotten, katere pravo ime je Alaina Hicks, je vlogo za ločitev prvič vložila 1. decembra, po tem, ko naj bi ugotovila, da se njen mož zabava še z drugimi ženskami.

"Zato sem se vrnila, da bi rešila zakon, v katerega verjamem. Na svetu obstajajo pomembnejše stvari, kot je najin zakon," je še zapisala in zaprosila za spoštovanje zasebnosti. A kot kaže, se tudi ta poskus, da bi zakrpala razmerje, ni izšel, saj je že čez nekaj dni obnovila vlogo za ločitev.

James je domneve o nezvestobi zanikal, priznal pa je, da je iz maščevanja do žene res kontaktiral nekdanje dekle, na Instagramu pa v znak sprave z ženo objavil galerijo njunih skupnih fotografij, v pripisu pa prisegel, da je ni prevaral. Resničnostni zvezdnik, ki se je s sedanjo ženo poročil junija, je sicer znan po tem, da ji ne zna biti zvest, njegovo nezvestobo pa so preizkusile tudi številne zveznice, med njimi igralka Sandra Bullock, s katero je bil poročen, in mojstrica tatujev Kat Von D, s katero je bil zaročen.