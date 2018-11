Nekdanji mož Severino prijavil zaradi nasilja v družini

Očitno drame med Severino in Milanom Popovićem, nekdanjim partnerjem, s katerim si deli skrbništvo nad sinom Aleksandrom, nikakor ni konec. Ker naj bi zvezdnica oktobra Milanu poslala ostro elektronsko sporočilo, se je nekdanji partner odločil, da jo bo prijavil na center za socialno delo, kjer jo je obtožil družinskega nasilja. O tem je poročal hrvaški medij 24sata.

"Dovolj mi je verbalnega nasilja Severine Kojić. Vsak moj poskus za vzpostavitev minimalne komunikacije v zadnjih petih letih se je končal z žaljivimi in ponižujočimi sporočili. Predstavljajte si najinega sina, ki ima oba enako rad, a živi z materjo, ki vsakodnevno izvaja nasilje nad otrokovim očetom. Upam, da se bodo oblasti odzvale in preprečile tako nasilno in žaljivo vedenje z njene strani," je Popović izjavil za hrvaške medije.

Njen menedžer Tomislav Petrovićpa je odločno zavrnil očitke in dejal, da so vse prijave neumne: "Vse od začetka sodnih postopkov jo nekdanji partner prijavlja zaradi raznih neumnosti, a vse prijave so ovržene kot neutemeljene." Zadnja prijava pa ga je spravila v smeh. Severina se na dogajanje še ni odzvala.