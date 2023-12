Nekdanji mož Sofie Vergara na rdeči preprogi z novo izbranko

Joe Manganiello ima novo izbranko. 46-letni igralec se je na rdeči preprogi dogodka Children of Armenia Fund Gala, ki je bil pred kratkim v New Yorku, pojavil v spremstvu 33-letne igralke Caitlin O'Connor , s tem pa potrdil njuno zvezo. Manganiello in njegova nekdanja žena Sofia Vergara sta julija javnosti sporočila, da se ločujeta in s tem potrdila govorice, da v njunem zakonu močno škripa.

Na fotografijah, ki so po gala dogodku zaokrožile v medijih, ima igralec svojo roko okoli pasu 33-letne spremljevalke, ta pa je s telesom prižeta k njemu. Zvezdnik je za to priložnost oblekel črno moško obleko z ujemajočo se kravato in srajco sive barve. Igralka je za to priložnost izbrala smaragdno zeleno obleko s steznikom in visokim razporkom, ki je razkrival igralkine kristalne salonarje. Videz je dopolnila z visečimi kristalnimi in smaragdnimi uhani ter preprostimi zapestnicami.

Kot je že septembra poročal TMZ, sta se spoznala avgusta na projekciji druge sezone serije Čas zmag: Vzpon dinastije Lakersov, oba pa sta bila povabljena na zabavo po ogledu, kjer sta se družila s prijatelji ob masažni kadi in se spoznavala. Družilo naj bi ju tudi poreklo, saj oba prihajata iz okolice mesta Pittsburgh.