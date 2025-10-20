Nekdanji mož Sofie Vergara po dveh letih od ločitve spet zaročen

Joe Manganiello in Caitlin O'Connor sta zaročena. Nekdanji mož zvezdnice Sofie Vergara in njegova nova izbranka sta na družbenem omrežju sporočila, da bosta stopila pred oltar. Ob skupni fotografiji, ki sta jo delila šele zdaj, sta pripisala datum 24. junij 2025, 48-letnik pa je novico razkril že dva dni prej, ko je na filmskem festivalu v San Diegu izbranko predstavil kot svojo zaročenko.

Govorice, da je zvezdnik filmov Vroči Mike Caitlin zaprosil za roko, so se pojavile že junija, ko so jo med počitnicami v Italiji opazili nositi prstan. Par so sicer začeli povezovati septembra 2023, dva meseca po tem, ko je zaprosil za ločitev od Vergare, na rdečo preprogo, kjer sta potrdila zvezo, pa sta prvič skupaj stopila decembra istega leta. Naslednji korak v zvezi, ko sta se preselila v skupno stanovanje, sta storila februarja 2024.

Sofia Vergara in Joe Manganiello sta novico, da se po sedmih letih razhajata, sporočila julija 2023, ko sta v skupni izjavi zapisala: "Sprejela sva težko odločitev, da se ločiva. Kot dve osebi, ki se imata radi in jima je mar drugemu za drugega, vljudno prosiva za zasebnost v času, ko se prebijava skozi novo obdobje v svojem življenju."

Kot je takrat povedal vir blizu nekdanjega para, naj bi bil razlog za njun razhod ta, da si je igralec želel otrok, zvezdnica pa njegove želje ni delila.