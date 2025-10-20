Svetli način
Tuja scena

Nekdanji mož Sofie Vergara po dveh letih od ločitve spet zaročen

Los Angeles, 20. 10. 2025 11.57 | Posodobljeno pred 27 minutami

K.Z.
Joe Manganiello je zaročen. Nekdanji mož igralke Sofie Vergara je po dveh letih od ločitve z zvezdnico za roko zaprosil Caitlin O'Connor, s katero se videva že od leta 2023. Par je novico sporočil pred dnevi na družbenem omrežju, kjer sta delila skupno fotografijo, igralka pa je pokazala tudi zaročni prstan.

Joe Manganiello in Caitlin O'Connor sta zaročena. Nekdanji mož zvezdnice Sofie Vergara in njegova nova izbranka sta na družbenem omrežju sporočila, da bosta stopila pred oltar. Ob skupni fotografiji, ki sta jo delila šele zdaj, sta pripisala datum 24. junij 2025, 48-letnik pa je novico razkril že dva dni prej, ko je na filmskem festivalu v San Diegu izbranko predstavil kot svojo zaročenko.

Preberi še Joe Manganiello po ločitvi od Sofie Vergara že živi z novo izbranko

Sofia Vergara in Joe Manganiello sta novico, da se po sedmih letih razhajata, sporočila julija 2023, ko sta v skupni izjavi zapisala: "Sprejela sva težko odločitev, da se ločiva. Kot dve osebi, ki se imata radi in jima je mar drugemu za drugega, vljudno prosiva za zasebnost v času, ko se prebijava skozi novo obdobje v svojem življenju."

Kot je takrat povedal vir blizu nekdanjega para, naj bi bil razlog za njun razhod ta, da si je igralec želel otrok, zvezdnica pa njegove želje ni delila.

sofia vergara Joe Manganiello zaroka Caitlin O’Connor
Poročila se je hči Antonia Banderasa in Melanie Griffith

Amor Fati
20. 10. 2025 12.13
Ta ima vsaj normalen glas, za razliko od prejšnje 😂
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
20. 10. 2025 12.06
Mu privoščim
ODGOVORI
0 0
Brus1234
20. 10. 2025 12.06
Enih pa res ne izuči...
ODGOVORI
0 0
