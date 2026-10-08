Nekdanji mož Sofio Vergara obtožil posmehovanja, ko je bil v boju z boleznijo

Joe Manganiello trdi, da se mu je nekdanja žena Sofia Vergara v času, ko se je boril s skoraj usodno avtoimuno boleznijo, posmehovala in ga zaničevala. Zvezdnik franšize Vroči Mike v prihajajoči knjigi spominov, ki jo je poimenoval Bloodlines, med drugim opisuje, kako se je zvezdnica leta 2019, ko je posvojil kužka, norčevala iz njega, čeprav je vedela, da je bil to način, da utiša samomorilne misli.

Sofía Vergara z nekdanjim možem Joejem Manganiellom. FOTO: Profimedia

"Moral sem se odpovedati pištoli, saj sem razmišljal samo o tem. Potem pa sem posvojil psa. Nisem bil več pacient, postal sem skrbnik," je poglavje v knjigi povzel People. 49-letnik trdi tudi, da ga nekdanja žena, ko je bil hudo bolen, ni želela objemati, tudi če jo je rotil za to. Igralec v knjigi zanika, da je bil razlog za ločitev ta, da si ona ni želela več otrok, in razkriva, da je sam željo izgubil že veliko prej zaradi lastnega boja z boleznijo. Par je sicer poskušal s postopki umetne oploditve, ki niso bili uspešni, pozneje pa sta razmišljala celo o darovalki jajčec, a Manganiello trdi, da nekdanje žene ni želel pustiti same z otrokom, ki biološko ne bi bil njen, v primeru, da bi sam umrl.

Zvezdnik dodaja, da je bilo pisanje knjige zanj način, da pove resnico: "O meni so bile izrečene in napisane neresnične stvari." 49-letnik je v intervjuju za People razkril, da so se njegove zdravstvene težave začele že kmalu po poroki leta 2015, kazale pa so se kot neznosne bolečine v trebušni votlini, zaradi katerih ni mogel hoditi, imel pa je tudi izpuščaje, glavobole, vrtoglavico in krvavljenje iz zadnjične odprtine. "Postajal sem vedno bolj bolan," je dejal. Spominjal se je, da je v naslednjih letih izgubil 27 kilogramov, prestal več kolonoskopij, leta 2016 pa je imel nujno operacijo, pri kateri so mu odstranili del črevesja. "Vse to se mi je zgodilo, kar dokazujejo brazgotine na mojem telesu," je povedal in dodal, da je pomoč poiskal tudi pri šamanu, ker mu zahodna medicina ni pomagala. Pozneje je prestal še en operativni poseg, pri katerem so znova povezali njegov prebavni trakt, od takrat pa ne potrebuje več zdravil in se dobro počuti.