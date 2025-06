Bivši mož Wendy Williams želi odškodnino zaradi skrbništva, kaj pravi zvezdnica?

Kevin Hunter, nekdanji mož televizijske voditeljice Wendy Williams, je vložil tožbo proti ljudem, ki so leta skrbeli za skrbništvo zvezdnice. Tožbo, ki jo je vložil v torek in katere vsebino je pridobil portal People, naj bi vložil v njenem imenu. V njej je navedel 48 tožnikov, ki naj bi kršili zvezdničnine ustavne pravice. "Skrbništvo je civilna smrt. V New Yorku je več kot 28.000, med njimi tudi Williams, zlorabljenih, zanemarjenih in ogoljufanih s strani skrbnikov, ki jih imenuje sodišče," izhaja iz tožbe.