Nekdanji Nasin inženir ustvaril napravo za lovljenje tatov: navdihnil ga je film Sam doma

Nekdanji Nasin inženir Mark Rober je opozoril nase že v preteklem letu, ko je javnosti predstavil napravo za lovljenje tatov oziroma 'Glitter Bomb Trap'. Ta naj bi služila snemanju in identificiranju tatov, ki kradejo dostavljene pošiljke s hišnih verand. Rober je prvi načrt za napravo izdelal kmalu zatem, ko so mu z domače verande ukradli paket, policisti pa kljub posnetkom varnostnih kamer niso ukrenili nič. Ker ga je to, kot je kasneje dejal, razočaralo in razjezilo, je želel ustvariti napravo, s katero bi 'kaznoval' vse tiste, ki jih prehitro zasrbijo prsti.

Videoposnetek, v katerem je Rober decembra lani predstavil svojo prvo napravo, si je ogledalo približno 77 milijonov ljudi po vsem svetu. Približno 10 mesecev kasneje je ustvaril izboljšano različico prvotne naprave, pri čemer sta mu pomagala prijatelj Sean in igralec Macauley Culkin. V videoposnetku, ki ga je Rober delil na svojem YouTube kanalu, lahko vidimo, kako so fantje skupaj preizkušali različne stvari, ki so jih vključili v novo napravo in se pri tem tudi zabavali. Izboljšana različica 'Glitter Bomb Trap' ima vgrajene štiri mobilne telefone, ki lahko z vseh kotov posnamejo tatu, sistem GPS pa omogoča, da lahko ves čas spremljamo njegovo lokacijo. Kot element presenečenja so vgradili 'izboljšano' razpršilo z vonjem po prdcu, ob odprtju paketa pa so poskrbeli za poseben efekt 'poka' z bleščicami in začetnim odštevanjem, ki naj bi lopovom pričaral vtis, da gre v resnici za bombo. V napravo je vgrajen tudi lažen posnetek s policijske postaje, ki daje občutek, da so tatovom policisti že na sledi.

V novem videoposnetku je Rober preveril tudi poštenost ljudi in vse tiste, ki so paket našli na svojih verandah ter ga dostavili na naslov, ki je bil napisan na škatli – ne da bi ga ob tem odprli, nagradil z zneskom v višini približno 350 evrov. Posnetek je na YouTubu že prvi dan dosegel več kot 4.3 milijona ogledov.