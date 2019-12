Nekdanji odvisnik od seksa Lamar Odom z novo izbranko spolno abstinira

Nekdanji košarkar in bivši mož Khloe Kardashian, Lamar Odom, je v svoji knjigi priznal, da je odvisnik od seksa, ki je v preteklosti spal z več kot 2000 ženskami. Z novo izbranko in zaročenko Sabrino Parr je obrnil nov list in se odločil za spolno abstinenco do poroke.

40-letni Lamar Odom, ki je bil v preteklosti poročen z resničnostno zvezdnico Khloe Kardashian, je v svoji knjigi Darknes to Light med drugim priznal, da je spolni odvisnik, ki je v preteklosti spal z več kot 2000 ženskami. Poleg odvisnosti od seksa se je boril tudi z odvisnostjo od prepovedanih substanc, zaradi česar je bil nekaj časa hospitaliziran. Odom je letos po daljšem obdobju osebnih bitk obrnil nov list: spoznal je inštruktorico fitnesa, 32-letno Sabrino Parr, s katero se je nedavno zaročil in sprejel odločitev, da bo do poroke spolno abstiniral. Njegova izbranka je za Hollywood Lifepovedala, da je bila to njegova samostojna odločitev, ki jo spoštuje: ''Lamar je prvič v življenju popolnoma čist. Ne uživa drog, marihuane, ni zasvojen s pornografijo ali seksom. Nisva spolno aktivna – če verjamete ali ne.'' Sabrina Parr podpira Lamarjevo odločitev. FOTO: Profimedia Pojasnila je, da se je Lamar kmalu po zdravljenju na kliniki obrnil k veri in razvil dober odnos z lokalnim duhovnikov. V pogovorih z njim naj bi spoznal, katera področja svojega življenja želi izboljšati – na vrhu seznama pa naj bi pristala njegova odločitev, da se za nekaj časa odpove seksu. ''Na nikakršen način nisem želela vplivati na njegovo odločitev ... Gre za njegov odnos z bogom, v katerega se nisem želela vmešavati. Nedavno se je rešil vseh odvisnosti, zato nisem želela, da njegove nove odločitve temeljijo na mojem mišljenju ali početju,'' je povedala njegova zaročenka in dodala: ''Dovolila sem mu, da je sprejel samostojno odločitev, ampak sem želela biti seznanjena z vsakim njegovim nadaljnim korakom. Nobenemu od naju se ne mudi s spolnostjo – Lamar se drži zelo dobro, kar me preseneča. Nikoli doslej ni spolno abstiniral in mislim, da nikoli niti pomislil ni na to.''