Nekdanji par Elon Musk in Grimes s sinovoma opažena v Portofinu

Elon Musk in pevka Grimes sta sprožila govorice, da sta ponovno par. Lastnika Twitterja in pevko so istočasno opazili v italijanskem Portofinu, kamor naj bi se odpravila na poroko, ob tem pa sta uživala tudi v lepotah, ki jih mesto ponuja. Muska so ujeli večerjati v družbi 17-letnega sina in prijateljev, med katerimi je potekala vneta debata, 35-letno pevko pa na sprehodu po mestih ulicah, kjer je za roko držala triletnega sina X-a.