Nekdanji par Irina Shayk in Bradley Cooper znova opažena skupaj

Irina Shayk in Bradley Cooper sta po razhodu ohranila prijateljsi odnos, takrat pa sta dejala, da si želita ohraniti dober medsebojni odnos, ker si tudi po koncu zveze delita hči. Kljub pojasnilu se zvezdnika od konca razmerja v javnosti nista pojavljala skupaj, to pa se je pred meseci spremenilo, skupaj pa sta šla celo na dopust. Manekenko in igralca so pred dnevi med sprehodom v New Yorku ujeli fotografi, vir blizu 36-letnice pa je razkril, da ga ima ta še zmeraj zelo rada.