Nekdanji partner Anne Heche: Homer grdo ravna z mlajšim polbratom

Po smrti igralke Anne Heche njeni najbližji še vedno bijejo pravno bitko za njeno dediščino. Da je upravičen do njenega premoženja, trdi nekdanji partner James Tupper, ki se s pravnimi sredstvi bori proti zvezdničinemu sinu Homerju Laffoonu. Tupper je pred kratkim nasprotoval Homerjevi prošnji, da sodišče poveča njegovo avtoriteto nad sredstvi, njegov argument pa je, da 20-letnik grdo ravna z mlajšim polbratom.

Sodeč po sodnih dokumentih, ki jih je vložil na višje okrožno sodišče v Los Angelesu, 57-letni James Tupper trdi, da se 20-letni sin Anne Heche, Homer, sovražno in grdo obnaša do 13-letnega polbrata Atlasa in zavrača vsakršno komunikacijo z njim ter njegovimi predstavniki. Atlas je skupni otrok pokojne igralke in Tupperja.

icon-expand Anne Heche z Jamesom Tupperjem in sinom Homerjem FOTO: Profimedia

"Atlas nima nobenega zaupanja v Homerjevo sposobnost, da izpolni svoje pravne obveznosti do Atlasa," navaja Tupper v vlogi in dodaja, da Homer domnevno ni popisal stvari njune matere v skladu z dogovorom s Tupperjem in Atlasom, preden sta postavila zvezdničine predmete v skladišče. Tupper zato v sinovem imenu prosi, da sodišče, preden Homerju dodeli pravico do materinih stvari, zahteva, da ta naredi popis lastnine in omogoči Atlasu, da si ga ogleda. Tako bi lahko ugotovili, ali Homer dejansko varuje vso materino lastnino in zmanjšali konflikt, ki bi se lahko v prihodnje še stopnjeval. Poleg tega dokumenti navajajo, da Tupper meni, da mora biti obveznica določena na dva milijona evrov in ne na 800 tisoč. Tupperjev odvetnik trdi še, da ima starejši sin že določena pooblastila, ki jih je pridobil od sodišča, kar pa naj bi po njegovem mnenju dokazovalo, da ni zmožen ohranjati materinega premoženja.

Homer je pred mesecem vložil zahtevo za upravljanje materinega premoženja po njeni smrti, temu pa je takoj nasprotoval Tupper in zapletla sta se v pravno bitko. Starejši izmed igralkinih sinov trdi, da mati ni imela oporoke, nekdanji partner zvezdnice pa temu nasprotuje in pravi, da ga je igralka pred več kot desetletjem imenovala za dediča. Homer tako že mesec dni skuša izpodbijati podpis na materini oporoki in doseči, da ta ne bi bil veljaven, sodišče pa skuša prepričati še, da mu Tupper ne dovoli stika z mlajšim bratom. Homer in Tupper se borita tudi za skrbništvo 13-letnega Atlasa. V tej pravni bitki Tupper trdi, da Homer nima pravice postati skrbnik njegovemu biološkemu sinu, po njegovem mnenju pa 20-letnikovi nameni niso čisti, temveč naj bi ta skrbništvo želel samo zaradi polbratovega dela dediščine.