Nekdanji partner Anne Heche trdi, da je upravičen do njenega premoženja

James Tupper je prepričan, da je upravičen do zapuščine pokojne igralke, ki je letošnjega avgusta življenje izgubila v prometni nesreči. Z izjavami nasprotuje njenemu edinemu sinu, Homerju Laffoonu.

Igralec James Tupper, ki se je z Anne Heche razšel januarja 2018, trdi, da je upravičen do njene zapuščine. V sodnih dokumentih so zapisane Tupperjeve navedbe, da je igralka 25. januarja 2011 njemu in še dvema osebama poslala kopijo svoje oporoke. To je bilo v času, ko sta bila še v srečni zvezi.

Anne Heche in James Tupper sta bila par do začetka leta 2018

Pokojna zvezdnica, ki je 12. avgusta umrla po hudi prometni nesreči, naj bi Jamesa imenovala za izvršitelja oporoke, tako bi lahko izpeljal njene želje, povezane s financami. ''Moja želja je, da vsa moja zapuščina preide v roke in nadzor gospoda Jamesa Tupperja z namenom preživljanja otrok, kasneje bi bila dodeljena njim,'' je 57-letnik razkril o vsebini oporoke.

Tupper, ki ima s Hechevo sina Atlasa, je zatrdil tudi, da njen prvorojenec ni primeren, da bi upravljal z mamino zapuščino. Zmotila ga je njegova starost, Homer je namreč star 20 let, ni zaposlen in z mamo ni bil povezan pred smrtjo. Igralec je trdil tudi, da je Laffoon zamenjal ključavnice igralkinega stanovanja, ki ga je delila z Atlasom, in skušal preprečiti, da bi imel mlajši brat dostop do maminih stvari.

Anne Heche je zaradi hudih poškodb umrla po prometni nesreči letošnjega avgusta.