Nekdanji partner Demi Lovato objokan na mestu, kjer je pevko zaprosil

Dva meseca po zaroki sta se Demi Lovato in Max Ehrich razšla. Max je bil sicer med njunim razmerjem vedno aktiven na družbenih omrežjih in s sledilci delil veliko osebnih trenutkov s svojo ljubeznijo, Demi pa je bila glede tega bolj previdna. To naj bi bil tudi ključen razlog, da je pevka razdrla zaroko.

Čustvenega Maxa so paparaci opazili na plaži v Malibuju, točno na kraju, kjer je zaprosil Demi. Pevka pa se ne želi ozirati nazaj in je pripravljena na novo življenjsko poglavje. Čeprav je prisotna na družbenih omrežjih, razhoda še ni javno komentirala.

Anonimen vir je za E! News kljub vsemu potrdil, da ima Demi še vedno težave z nekdanjim partnerjem, ker je ne pusti pri miru in je že večkrat skušal stopiti v stik z njo ali njeno družino in prijatelji, ki so ga blokirali. "Zdaj je pevka v stiku z odvetniki, ker ne ve, kaj naj naredi," je še povedal vir blizu glasbenice. 28-letnica je sicer takoj po zaroki začutila, da igralec nima dobrih namenov. Po poročanju tujih medijev je bilo med njima toliko napetosti, da se je odločila, da ga za nekaj časa zapusti in si zbistri misli. Pogosto je poudarjala, da čuti, da jo je zaprosil samo zato, da dobi nekaj medijske pozornosti.