Nekdanji partner Kourtney Kardashian ponovno v zvezi s hčerko Roda Stewarta

Nek vir blizu zvezdniškega para je za Us Weekly potrdil, da se par sestaja že nekaj mesecev in sta zelo zaljubljena. Vir je sicer dodal, da njuno razmerje ni resno, a se skušata spoznati še na drug način kot samo prijateljski. Hči Roda Stewarta in Scott Disick sta se spoznala preko njenega brata Seana, že več let pa se gibljeta v isti družbi.

Govorice, da drug do drugega ne gojita samo prijateljskih, temveč tudi romantična čustva, so se pojavile septembra 2015, dva meseca po tem, ko se je Disick razšel s Kourtney Kardashian, s katero ima tri otroke. Kimberlyjin tiskovni predstavnik je takrat govorice zanikal z besedami: "V tej zgodbi ni niti kančka resnice."