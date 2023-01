Nekdanji poveljnik: Harry s trditvami, da je ubil 25 talibanov, blati svoj ugled

Kemp je ob tem opozoril, da bi lahko takšne trditve ogrozile Harryjevo lastno varnost, saj bi se mu zaradi njih lahko kdo želel maščevati. Harry v knjigi, katere naslov je Spare, podrobno opisuje čas, ko je bil vojaški pilot v Afganistanu, prvič pa navaja, da je ubil 25 sovražnikov. "To ni statistika, ki bi me navdala s ponosom, vsekakor pa mi ne dela sramote," je zapisal Harry, ki nadaljuje: "Ko sem se znašel v vročini sredi boja, o teh 25 nisem razmišljal kot o ljudeh. To so bile šahovske figure, odstranjene s plošče. Slabe ljudi smo odstranili, preden bi lahko pobili dobre."

Za BBC je dejal: "Mislim, da se moti, ko v svoji knjigi pravi, da so bili uporniki tako rekoč nečloveški – morda podčloveški – le kot šahovske figure, ki jih je treba prevrniti. Temu sploh ni tako. Britanska vojska ne trenira vojakov, da gledajo na način, kot trdi on. Menim, da so takšne pripombe zavajajoče, saj ne odražajo resničnosti in so celo potencialno dragocene za tiste, ki želijo britanskim silam in britanski vladi škodo, zato menim, da je to njegova napačna presoja."

V Harryjevo obrambo je dejal, da bi moral biti princ ponosen na svoje število ubitih zaradi učinkovitega vpliva, ki bi ga imela na kampanjo njegov pogum v akciji in način, kako je zagovarjal ranjene vojake. Dodal je, da bi lahko trditve poslabšale težave z varnostjo Harryjeve družine, s katerimi se je ta že soočila v preteklosti, saj bi lahko simpatizerji talibanov želeli maščevanje.