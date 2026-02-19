Nekdanji princ Andrew aretiran zaradi suma zlorabe javne funkcije

Zaradi novih razkritij manj v javnosti
Nova razkritja, ki so ga povezovala z obsojenim Epsteinom, se je nekoliko umaknil iz javnosti. Od novega leta ga ni bilo veliko videti. Nazadnje so ga videli v začetku februarja v parku Windsor Great Park, blizu hiše Royal Lodge, ki je bila do nedavnega njegov dom.
Selitev Andrewa pred aretacijo
Andrew Mountbatten-Windsor je dolgo živel v Royal Lodge, ki se nahaja na posestvu Windsor, vse dokler se niso pojavila najnovejša razkritja iz datotek Epstein. Takrat se je preselil na posest Wood Farm na kraljevem zasebnem posestvu Sandringham v Norfolku. To je začasna rezidenca nekdanjega vojvode, saj je v tem času prenavljal še eno nepremičnino na posestvu Sandringham.
Najhujša mora za kraljevo družino
"To je verjetno najhujša nočna mora kralja in kraljeve palače. Po mojem mnenju se bo Andrew šele zdaj zavedal svojega položaja. Zelo je aroganten in vedno se je skrival za svojim nazivom. Zdaj je v položaju, ko mora spoštovati navodila policije. A še nikoli ni bil v položaju, da mora nekoga tako poslušati," je aretacijo komentiral poznavalec Jennie Bond.
Pomoč dodatne enote policije
Kot poroča BBC, so se policistom Thames Valley pri preiskavah pridružili tudi policisti enote Norfolk Constabulary.
Andrew kljub poreklu ne bo imel posebne obravnave
Andrew naj bi bil v priporu nameščen v celico s posteljo in straniščem, kjer čaka na zaslišanje. Čeprav prihaja iz kraljeve družine, naj ne bi bil deležen nikakršne priviligirane obravnave.
Po poročanju BBC-ja so danes dopoldan aretirali Andrewa Mountbatten-Windsorja, javnosti bolj poznanega kot nekdanjega princa in brata kralja Karla. Organi pregona so ga aretirali na podlagi suma zlorabe javne funkcije, trenutno je pridržan in je v priporu, kar so potrdili tudi v uradni izjavi za javnost.
Kot poročajo tuji mediji, so organi pregona istočasno začeli s preiskavami na dveh naslovih v angleških pokrajinah Berkshire in Norfolk. Nekdanji princ je aretacijo doživel prav na svoj 66. rojstni dan. Kot so potrdili policisti, je bila aretacija izvedena po temeljiti oceni okoliščin in sprožitvi uradne preiskave.
Po neuradnih, a dobro obveščenih virih BBC-ja so se že v jutranjih urah pred posestvom Sandringham Estate, kjer je Andrew živel po odhodu iz gradu Windsor, pojavili neoznačeni policijski avtomobili. Medtem ko so bili prvotno podatki o aretaciji skopi, je policijska izjava zdaj prinesla potrditev ključnih podrobnosti in lažjo identifikacijo osebe tudi za javnost.
Pretekla preiskava proti Andrewu Mountbatten-Windsorju se je v večini vrtela okoli njegovih povezav z Jeffreyjem Epsteinom, obsojenim spolnim prestopnikom. Obtožbe v zvezi z Epsteinovimi aferami so 66-letniku naredile več škode, kot si je verjetno predstavljal, saj so sprožile vrsto negativnih reakcij.
Obenem je vse skupaj vodilo do odvzema kraljevega naziva in kraljevih dolžnosti. Kljub vsemu gre za njegovo prvo aretacijo. Policija osebnih podatkov seveda ne bo predhodno razkrivala, saj spoštujejo varovanje zasebnosti, čeprav se zavedajo, da je interes javnosti velik, pa bodo podrobnejše informacije razkrili šele, ko bo preiskava zaključena.
