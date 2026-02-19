Nekdanji princ Andrew aretiran zaradi suma zlorabe javne funkcije

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO 12.41 Zaradi novih razkritij manj v javnosti Nova razkritja, ki so ga povezovala z obsojenim Epsteinom, se je nekoliko umaknil iz javnosti. Od novega leta ga ni bilo veliko videti. Nazadnje so ga videli v začetku februarja v parku Windsor Great Park, blizu hiše Royal Lodge, ki je bila do nedavnega njegov dom. Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke 12.37 Selitev Andrewa pred aretacijo Andrew Mountbatten-Windsor je dolgo živel v Royal Lodge, ki se nahaja na posestvu Windsor, vse dokler se niso pojavila najnovejša razkritja iz datotek Epstein. Takrat se je preselil na posest Wood Farm na kraljevem zasebnem posestvu Sandringham v Norfolku. To je začasna rezidenca nekdanjega vojvode, saj je v tem času prenavljal še eno nepremičnino na posestvu Sandringham. Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke 12.25 Najhujša mora za kraljevo družino "To je verjetno najhujša nočna mora kralja in kraljeve palače. Po mojem mnenju se bo Andrew šele zdaj zavedal svojega položaja. Zelo je aroganten in vedno se je skrival za svojim nazivom. Zdaj je v položaju, ko mora spoštovati navodila policije. A še nikoli ni bil v položaju, da mora nekoga tako poslušati," je aretacijo komentiral poznavalec Jennie Bond. Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke 12.19 Pomoč dodatne enote policije Kot poroča BBC, so se policistom Thames Valley pri preiskavah pridružili tudi policisti enote Norfolk Constabulary. Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke 12.18 Andrew kljub poreklu ne bo imel posebne obravnave Andrew naj bi bil v priporu nameščen v celico s posteljo in straniščem, kjer čaka na zaslišanje. Čeprav prihaja iz kraljeve družine, naj ne bi bil deležen nikakršne priviligirane obravnave. Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke 12.14 Kako dolgo lahko policija zadrži Andrewa? BBC poroča, da ga lahko policija zadrži tudi do 96 ur, običajni čas pridržanja pa je 12 ali 24 ur. Nato so osumljenci obtoženi ali pa izpuščeni do naslednje preiskave. Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke 12.14 Uradna izjava policije "Danes smo aretirali moškega v šestdesetih letih zaradi suma kršitve javne funkcije. Moški prihaja iz Norfolka, trenutno pa se izvajajo še preiskave na naslovih v Berkshireu in Norfolku. Moški v tem času ostaja v policijskem priporu. Ne bomo razkrili identitete aretiranega človeka, kot nam to velevajo pravila o zasebnosti. Gre za aktivno preiskavo, zato je treba paziti na kakršno koli objavljanje informacij brez vednosti sodišča." Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke 12.06 Nekdanji princ Andrew je bil aretiran! Danes dopoldan so aretirali Andrewa Mountbatten-Windsorja, nekdanjega princa. Kot poročajo tuji mediji, je bil aretiran zaradi suma zlorabe javne funkcije. Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke PRIKAŽI VSE

Po poročanju BBC-ja so danes dopoldan aretirali Andrewa Mountbatten-Windsorja, javnosti bolj poznanega kot nekdanjega princa in brata kralja Karla. Organi pregona so ga aretirali na podlagi suma zlorabe javne funkcije, trenutno je pridržan in je v priporu, kar so potrdili tudi v uradni izjavi za javnost.

Princ Andrew FOTO: AP

Kot poročajo tuji mediji, so organi pregona istočasno začeli s preiskavami na dveh naslovih v angleških pokrajinah Berkshire in Norfolk. Nekdanji princ je aretacijo doživel prav na svoj 66. rojstni dan. Kot so potrdili policisti, je bila aretacija izvedena po temeljiti oceni okoliščin in sprožitvi uradne preiskave.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Posestvo, kjer je živel Andrew Mountbatten-Windsor, ko je izgubil kraljeve nazive Profimedia

Posestvo, kjer je živel Andrew Mountbatten-Windsor Profimedia

Posestvo, kjer je živel Andrew Mountbatten-Windsor Profimedia





Po neuradnih, a dobro obveščenih virih BBC-ja so se že v jutranjih urah pred posestvom Sandringham Estate, kjer je Andrew živel po odhodu iz gradu Windsor, pojavili neoznačeni policijski avtomobili. Medtem ko so bili prvotno podatki o aretaciji skopi, je policijska izjava zdaj prinesla potrditev ključnih podrobnosti in lažjo identifikacijo osebe tudi za javnost.

Fotografije iz zapuščine Jeffreyja Espteina - nekdanji princ Andrew FOTO: Profimedia

Pretekla preiskava proti Andrewu Mountbatten-Windsorju se je v večini vrtela okoli njegovih povezav z Jeffreyjem Epsteinom, obsojenim spolnim prestopnikom. Obtožbe v zvezi z Epsteinovimi aferami so 66-letniku naredile več škode, kot si je verjetno predstavljal, saj so sprožile vrsto negativnih reakcij.