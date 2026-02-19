Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena
v živo

Nekdanji princ Andrew aretiran zaradi suma zlorabe javne funkcije

London, 19. 02. 2026 11.24 pred 1 uro 2 min branja 66

Avtor:
K.A.
Posestvo, kjer je živel Andrew Mountbatten-Windsor, ko je izgubil kraljeve nazive

Andrew Mountbatten-Windsor, javnosti bolj poznan kot nekdanji princ in brat kralja Karla, je bil aretiran. Po poročanju britanskih medijev je v pridržanju zaradi suma zlorabe javne funkcije. Policisti pregledujejo lokacije v Berkshiru in Norfolku, preiskava pa je stekla po temeljiti oceni primera in je trenutno še v teku.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
12.41

Zaradi novih razkritij manj v javnosti

Nova razkritja, ki so ga povezovala z obsojenim Epsteinom, se je nekoliko umaknil iz javnosti. Od novega leta ga ni bilo veliko videti. Nazadnje so ga videli v začetku februarja v parku Windsor Great Park, blizu hiše Royal Lodge, ki je bila do nedavnega njegov dom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
12.37

Selitev Andrewa pred aretacijo

Andrew Mountbatten-Windsor je dolgo živel v Royal Lodge, ki se nahaja na posestvu Windsor, vse dokler se niso pojavila najnovejša razkritja iz datotek Epstein. Takrat se je preselil na posest Wood Farm na kraljevem zasebnem posestvu Sandringham v Norfolku. To je začasna rezidenca nekdanjega vojvode, saj je v tem času prenavljal še eno nepremičnino na posestvu Sandringham.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
12.25

Najhujša mora za kraljevo družino

"To je verjetno najhujša nočna mora kralja in kraljeve palače. Po mojem mnenju se bo Andrew šele zdaj zavedal svojega položaja. Zelo je aroganten in vedno se je skrival za svojim nazivom. Zdaj je v položaju, ko mora spoštovati navodila policije. A še nikoli ni bil v položaju, da mora nekoga tako poslušati," je aretacijo komentiral poznavalec Jennie Bond.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
12.19

Pomoč dodatne enote policije

Kot poroča BBC, so se policistom Thames Valley pri preiskavah pridružili tudi policisti enote Norfolk Constabulary.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
12.18

Andrew kljub poreklu ne bo imel posebne obravnave

Andrew naj bi bil v priporu nameščen v celico s posteljo in straniščem, kjer čaka na zaslišanje. Čeprav prihaja iz kraljeve družine, naj ne bi bil deležen nikakršne priviligirane obravnave.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju BBC-ja so danes dopoldan aretirali Andrewa Mountbatten-Windsorja, javnosti bolj poznanega kot nekdanjega princa in brata kralja Karla. Organi pregona so ga aretirali na podlagi suma zlorabe javne funkcije, trenutno je pridržan in je v priporu, kar so potrdili tudi v uradni izjavi za javnost.

Princ Andrew
Princ Andrew
FOTO: AP

Kot poročajo tuji mediji, so organi pregona istočasno začeli s preiskavami na dveh naslovih v angleških pokrajinah Berkshire in Norfolk. Nekdanji princ je aretacijo doživel prav na svoj 66. rojstni dan. Kot so potrdili policisti, je bila aretacija izvedena po temeljiti oceni okoliščin in sprožitvi uradne preiskave.

Po neuradnih, a dobro obveščenih virih BBC-ja so se že v jutranjih urah pred posestvom Sandringham Estate, kjer je Andrew živel po odhodu iz gradu Windsor, pojavili neoznačeni policijski avtomobili. Medtem ko so bili prvotno podatki o aretaciji skopi, je policijska izjava zdaj prinesla potrditev ključnih podrobnosti in lažjo identifikacijo osebe tudi za javnost.

Fotografije iz zapuščine Jeffreyja Espteina - nekdanji princ Andrew
Fotografije iz zapuščine Jeffreyja Espteina - nekdanji princ Andrew
FOTO: Profimedia

Pretekla preiskava proti Andrewu Mountbatten-Windsorju se je v večini vrtela okoli njegovih povezav z Jeffreyjem Epsteinom, obsojenim spolnim prestopnikom. Obtožbe v zvezi z Epsteinovimi aferami so 66-letniku naredile več škode, kot si je verjetno predstavljal, saj so sprožile vrsto negativnih reakcij. 

Preberi še Česa je osumljen nekdanji princ Andrew?

Obenem je vse skupaj vodilo do odvzema kraljevega naziva in kraljevih dolžnosti. Kljub vsemu gre za njegovo prvo aretacijo. Policija osebnih podatkov seveda ne bo predhodno razkrivala, saj spoštujejo varovanje zasebnosti, čeprav se zavedajo, da je interes javnosti velik, pa bodo podrobnejše informacije razkrili šele, ko bo preiskava zaključena.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Aretacija Mountbatten-Windsor Zloraba položaja Sandringham Policijska preiskava Epstein

Lindsey Vonn v bolnišnici obiskala zvezdnica serije Zakon in red

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI66

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
19. 02. 2026 13.07
In to kakšno presenečenje točno na njegov 66. rojstni dan,! tako da danes zagoto ne bo imel mladoletne rusinje poleg.
Odgovori
-1
1 2
NeXadileC
19. 02. 2026 13.04
V Bruslju nam demonitirajo Evropo kakšno poznamo, izvajajo deindustrijalizacijo, kar pomeni 10× manj delovnih mest, in hrane, ter energije, zelenizacijo, kar tudi pomeni 10× manj kmetov in hrane, ter energije, in 10× višje cene v popolnoma kontrolirani družbi, kjer ne bo mesta za vas 90%, niti za vaše otroke, ki jih itak bodo institucionalizirali, a vi se ukvarjate z enim princem Andrew-em in Internetom za odrasle.
Odgovori
+1
1 0
Jezna lepookica
19. 02. 2026 13.01
Upam, da bo izdal Melnijo in Donalda in povedal kaj sta tam počela.
Odgovori
-1
2 3
Prelepa Soča
19. 02. 2026 13.04
Zakaj upaš, kaj boš imel od tega, boš bolj sit, boš lažje spal ali...?
Odgovori
+2
2 0
mario7
19. 02. 2026 13.00
Vedite. Tudi karl ima ogromno masla na glavi. Samo o tem se še ne sme govorit.
Odgovori
+1
3 2
Prelepa Soča
19. 02. 2026 13.05
Mario7,kako veš, si bil z njim?
Odgovori
+2
2 0
mario7
19. 02. 2026 13.10
Bil sem na prelepi Soči🤣
Odgovori
0 0
john gotti
19. 02. 2026 12.54
verjetno ga bodo še v kako bolj luksuzno vilo preselili…pedofila
Odgovori
+2
2 0
biggie33
19. 02. 2026 12.50
Kdaj bo pa Bill Gates aretiran? Glede na to, da si je z Epsteinom dogovarjal o simulaciji pandemije??
Odgovori
+1
3 2
PsihiatrijaMB
19. 02. 2026 12.47
Pa dej, pustite človeka pri miru, to je pa že preveč. Jaz ne vem, kot da je edini, ki si je kaj privoščil. To so samo krinke, da se prekrije resne zlorabe prave kraljeve družine in ta odpadnik je pač naletel zdaj. Ta Andrew je se najmanj zla naredil od teh, samo pač javno smolo je imel.
Odgovori
-2
4 6
nutrio
19. 02. 2026 12.44
Game of thrones so bili amaterji proti temu kar prihaja tukaj ven :)
Odgovori
+6
6 0
jedupančpil
19. 02. 2026 12.44
briga nas
Odgovori
-1
2 3
Uomo 46
19. 02. 2026 12.40
Časi kraljev, kraljic, princov in princes, papežov, itd. bodo končani, ko bomo ljudje dojeli, da niso nič več kot izprijenci, reptili v človeški preobleki ...
Odgovori
+6
6 0
NeXadileC
19. 02. 2026 12.39
Na žaru. Zakaj on le?
Odgovori
+1
1 0
biggie33
19. 02. 2026 12.38
V Angliji je že tretje leto zapored najbolj pogosto ime za novorojene dečke Mohammed..
Odgovori
+6
6 0
Paranormal cracktivity
19. 02. 2026 12.36
Da ne bo samomora delal
Odgovori
+4
4 0
NeXadileC
19. 02. 2026 12.34
Zakaj mi tole spremljamo v živo, kot kakšno milnico, namesto da v živo spremljamo Ursulo von der Leyen pri njenih nečednostih in ustvarjanju nepopravljive ßkode za prebivalstvo EU?
Odgovori
+5
8 3
biggie33
19. 02. 2026 12.37
Urska in Kaja bosta zapisani v zgodovino kot grobarki EU..
Odgovori
+8
9 1
televizija2000
19. 02. 2026 12.33
Pa se je začelo
Odgovori
+2
2 0
jutri_pa_res
19. 02. 2026 12.33
Naš Fotopub in Smodiša pa naši organi kar pustijo lepo na miru, da v tujini nadaljuje svojo 'umetniško kariero'. Vidimo, kako vrtajo po primeru Epstein, spomnimo se še fotografij iz Fotopuba, kjer so vidni predstavniki stranke Levica...Najbrž jim ne paše, da bi na zaslišanju Smodiša prišlo ven še kakšno umazano perilo in bi se še kdo nasedel...Vemo tudi, kako je končal Epstein...
Odgovori
+6
6 0
Pamir
19. 02. 2026 12.47
Pri fotopubu vsi polnoletni, zamešal si sds županom ki je mladoletne.
Odgovori
-1
2 3
mungus
19. 02. 2026 12.33
princ pa tak....zato pa je na tem svetu šlo vse v maloro ker obstajajo taki princi...predsedniki ...itd...
Odgovori
+6
6 0
Artechh
19. 02. 2026 12.30
1 leto nazaj je bil simbol da UI ni bila uporabljena, sedaj p je znak da je bila 😂😂😂😂
Odgovori
+1
1 0
progresivnidaveknastanovanja
19. 02. 2026 12.30
kako je s tem če 18letni obdeluje en dan mlajšo od 18, je tudi pedofil? Potem bi moral pol šole zapret : ), necivili se že na polno obdelujejo pri 15ih , 16h : )
Odgovori
+1
3 2
juventina10
19. 02. 2026 12.23
nekoč najbolj egoističen od kraljičinih otrok.zjutraj so mu sluge odgrinjale zavese v sobi npr,ko se je naspal,seveda.kakršnokoli majhno zadevo,tudi popravek predmetov na polici,so delali sluge,češrav je bil tisti trenutek bližje omari,kot pa poklicati služinčad.
Odgovori
+9
9 0
bibaleze
Portal
Tudi vaš otrok si zasluži srečo
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
zadovoljna
Portal
Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene
4 znaki, ki vstopajo v nevarno območje, kar se tiče ljubezni
4 znaki, ki vstopajo v nevarno območje, kar se tiče ljubezni
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
vizita
Portal
'Ne boš imela otrok', so ji rekli. Nato je izgubila 90 kilogramov in šokirala vse
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Ali pršice povzročajo smrčanje?
Ali pršice povzročajo smrčanje?
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
cekin
Portal
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Tega z gotovino nikoli ne počnite
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
dominvrt
Portal
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Jaffa kroglice: hitra sladica brez peke, ki bo navdušila tudi otroke
Jaffa kroglice: hitra sladica brez peke, ki bo navdušila tudi otroke
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
voyo
Portal
Sanje Grofov
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534