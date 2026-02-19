Nekdanji princ Andrew aretiran zaradi suma zlorabe položaja

Po poročanju BBC-ja , so danes dopoldan aretirali Andrewa Mountbatten-Windsor-ja , javnosti bolj poznanega kot nekdanjega princa in brata kralja Karla . Organi pregona so ga aretirali na podlagi suma zlorabe javne funkcije, trenutno je pridržan in je v priporu, kar so potrdili tudi v uradni izjavi za javnost.

Kot poročajo tuji mediji, so organi pregona istočasno začeli s preiskavami na dveh naslovih v angleških pokrajinah Berkshire in Norfolk. Nekdanji princ je aretacijo doživel prav na svoj 66. rojstni dan. Kot so potrdili policisti, je bila aretacija izvedena po temeljiti oceni okoliščin in sprožitvi uradne preiskave.

Po neuradnih, a dobro obveščenih virih BBC-ja, so se že v jutranjih urah pred posestvom Sandringham Estate, kjer je Andrew živel po odhodu iz gradu Windsor, pojavili neoznačeni policijski avtomobili. Medtem ko so bili prvotno podatki o aretaciji skopi, je policijska izjava zdaj prinesla potrditev ključnih podrobnosti in lažjo identifikacijo osebe tudi za javnost.

Pretekla preiskava proti Andrewu Mountbatten-Windsorju se je v večini vrtela okoli njegovih povezav z Jeffreyjem Epsteinom, obsojenim spolnim prestopnikom. Obtožbe v zvezi z Epsteinovimi aferami so 66-letniku naredile več škode, kot si je verjetno predstavljal, saj so sprožile vrsto negativnih reakcij. Obenem je vse skupaj vodilo do odzvema kraljevega naziva in kraljevih dolžnosti. Kljub vsemu gre za njegovo prvo aretacijo.