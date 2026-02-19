Naslovnica
Tuja scena

Nekdanji princ Andrew aretiran zaradi suma zlorabe položaja

London, 19. 02. 2026 11.24 pred 15 minutami 2 min branja 5

Avtor:
K.A.
Princ Andrew

Andrew Mountbatten-Windsor, javnosti bolj poznan kot nekdanji princ in brat kralja Karla, je bil aretiran. Po poročanju britanskih medijev je v pridržanju zaradi suma zlorabe javne fukncije. Policisti pregledujejo lokacije v Berkshireu in Norfolku, preiskava pa je stekla po temeljiti oceni primera in je trenutno še v teku.

Po poročanju BBC-ja, so danes dopoldan aretirali Andrewa Mountbatten-Windsor-ja, javnosti bolj poznanega kot nekdanjega princa in brata kralja Karla. Organi pregona so ga aretirali na podlagi suma zlorabe javne funkcije, trenutno je pridržan in je v priporu, kar so potrdili tudi v uradni izjavi za javnost. 

Princ Andrew
Princ Andrew
FOTO: AP

Kot poročajo tuji mediji, so organi pregona istočasno začeli s preiskavami na dveh naslovih v angleških pokrajinah Berkshire in Norfolk. Nekdanji princ je aretacijo doživel prav na svoj 66. rojstni dan. Kot so potrdili policisti, je bila aretacija izvedena po temeljiti oceni okoliščin in sprožitvi uradne preiskave. 

Po neuradnih, a dobro obveščenih virih BBC-ja, so se že v jutranjih urah pred posestvom Sandringham Estate, kjer je Andrew živel po odhodu iz gradu Windsor, pojavili neoznačeni policijski avtomobili. Medtem ko so bili prvotno podatki o aretaciji skopi, je policijska izjava zdaj prinesla potrditev ključnih podrobnosti in lažjo identifikacijo osebe tudi za javnost. 

Pretekla preiskava proti Andrewu Mountbatten-Windsorju se je v večini vrtela okoli njegovih povezav z Jeffreyjem Epsteinom, obsojenim spolnim prestopnikom. Obtožbe v zvezi z Epsteinovimi aferami so 66-letniku naredile več škode, kot si je verjetno predstavljal, saj so sprožile vrsto negativnih reakcij. Obenem je vse skupaj vodilo do odzvema kraljevega naziva in kraljevih dolžnosti. Kljub vsemu gre za njegovo prvo aretacijo. 

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
biggie33
19. 02. 2026 11.39
A on tudi obožuje "beef jerky"?
abc123def456
19. 02. 2026 11.36
ni bil posebno pameten, poceni je padel....
osservatore
19. 02. 2026 11.35
Če je samo pol tega res kar ga obtožujejo, je več kot goden za bivanje za rešetkami.
Dragica Cegler
19. 02. 2026 11.33
A slovenski Epstein je še kar v Benetkah?
Paranormal cracktivity
19. 02. 2026 11.32
Upajmo da gre v zapor
