Nekdanji princ Andrew s pritožbo nad zakonitost nalogov za preiskavo

Nekdanji princ Andrew, zdaj znan kot Andrew Mountbatten-Windsor, potem ko se je zaradi povezav z Epsteinom znašel v nemilosti in lani izgubil vse kraljeve nazive, je vložil pritožbo na višje sodišče v Londonu. V postopku zahteva sodno presojo zakonitosti nalogov za preiskave, izdanih 18. februarja letos, so potrdili na sodišču.

Andrew Mountbatten-Windsor FOTO: Profimedia

Britanski policisti so 19. februarja pridržali nekdanjega britanskega princa v povezavi z afero Epstein ter preiskali njegove rezidence v Windsorju in na posestvu Sandringham na vzhodu Anglije. Še isti dan so ga izpustili iz pripora, preiskava pa še poteka. Preiskavo so sprožili zaradi suma zlorabe javnega položaja ter obtožb o "nepravilnem ravnanju pri opravljanju uradnih dolžnosti". Brat britanskega kralja Karla III. naj bi namreč Epsteinu posredoval zaupne dokumente, ko je med letoma 2001 in 2011 opravljal funkcijo trgovinskega odposlanca Združenega kraljestva.