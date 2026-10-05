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Nekdanji princ Andrew s pritožbo nad zakonitost nalogov za preiskavo

London, 05. 10. 2026 11.57 pred 35 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z. STA
Andrew Mountbatten-Windsor

Nekdanji britanski princ Andrew je na višje sodišče v Londonu vložil pritožbo, s katero bo spodbijal zakonitost nalogov za preiskavo njegovih rezidenc v Windsorju in na vzhodu Anglije. Andrewa so februarja na kratko pridržali zaradi suma zlorabe položaja v zvezi z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, preiskava še poteka.

Nekdanji princ Andrew, zdaj znan kot Andrew Mountbatten-Windsor, potem ko se je zaradi povezav z Epsteinom znašel v nemilosti in lani izgubil vse kraljeve nazive, je vložil pritožbo na višje sodišče v Londonu. V postopku zahteva sodno presojo zakonitosti nalogov za preiskave, izdanih 18. februarja letos, so potrdili na sodišču.

Andrew Mountbatten-Windsor
Andrew Mountbatten-Windsor
FOTO: Profimedia

Britanski policisti so 19. februarja pridržali nekdanjega britanskega princa v povezavi z afero Epstein ter preiskali njegove rezidence v Windsorju in na posestvu Sandringham na vzhodu Anglije. Še isti dan so ga izpustili iz pripora, preiskava pa še poteka.

Preiskavo so sprožili zaradi suma zlorabe javnega položaja ter obtožb o "nepravilnem ravnanju pri opravljanju uradnih dolžnosti". Brat britanskega kralja Karla III. naj bi namreč Epsteinu posredoval zaupne dokumente, ko je med letoma 2001 in 2011 opravljal funkcijo trgovinskega odposlanca Združenega kraljestva.

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Prvo zaslišanje za zaprtimi vrati v okviru pritožbenega postopka bo potekalo v četrtek, so še potrdili na sodišču. Odvetniki Mountbatten-Windsorja niso podali dodatnih izjav, policija pa je potrdila le, da "potekajo pravni postopki v zvezi z nalogi za preiskavo".

O pritožbi nekdanjega princa je v nedeljo prvi poročal britanski časnik Daily Telegraph. Spomnili so, da gre za prvi primer po skoraj 400 letih, ko je član britanske kraljeve družine izpodbijal zakonitost kazenskega postopka proti sebi. Zadnjič se je to zgodilo med sojenjem nekdanjemu kralju Karlu I. leta 1649, ki se je končalo z obsodbo zaradi izdaje in usmrtitvijo.

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Andrew Mountbatten-Windsor princ kralj brat jeffrey epstein

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KOMENTARJI2

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lakala28
05. 10. 2026 12.33
Ko zmanjka argumentov in laži, se začnejo pravniške finte. Nekam znano mi zveni. diamantni piling, bolnik jajo, stevo, mijić....
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0 0
Tomaž Hacin
05. 10. 2026 12.14
Če si bil pri Jefersenu na obisku si avtomatsko kriv, in ti nobena pritožba ne pomaga. Če ti možgani ne delajo pravilno tudi v kraljevi družini ne bi smel biti.
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