Nekdanji princ Andrew s pritožbo nad zakonitost nalogov za preiskavo

Nekdanji princ Andrew, zdaj znan kot Andrew Mountbatten-Windsor, potem ko se je zaradi povezav z Epsteinom znašel v nemilosti in lani izgubil vse kraljeve nazive, je vložil pritožbo na višje sodišče v Londonu. V postopku zahteva sodno presojo zakonitosti nalogov za preiskave, izdanih 18. februarja letos, so potrdili na sodišču.
Britanski policisti so 19. februarja pridržali nekdanjega britanskega princa v povezavi z afero Epstein ter preiskali njegove rezidence v Windsorju in na posestvu Sandringham na vzhodu Anglije. Še isti dan so ga izpustili iz pripora, preiskava pa še poteka.
Preiskavo so sprožili zaradi suma zlorabe javnega položaja ter obtožb o "nepravilnem ravnanju pri opravljanju uradnih dolžnosti". Brat britanskega kralja Karla III. naj bi namreč Epsteinu posredoval zaupne dokumente, ko je med letoma 2001 in 2011 opravljal funkcijo trgovinskega odposlanca Združenega kraljestva.
Prvo zaslišanje za zaprtimi vrati v okviru pritožbenega postopka bo potekalo v četrtek, so še potrdili na sodišču. Odvetniki Mountbatten-Windsorja niso podali dodatnih izjav, policija pa je potrdila le, da "potekajo pravni postopki v zvezi z nalogi za preiskavo".
O pritožbi nekdanjega princa je v nedeljo prvi poročal britanski časnik Daily Telegraph. Spomnili so, da gre za prvi primer po skoraj 400 letih, ko je član britanske kraljeve družine izpodbijal zakonitost kazenskega postopka proti sebi. Zadnjič se je to zgodilo med sojenjem nekdanjemu kralju Karlu I. leta 1649, ki se je končalo z obsodbo zaradi izdaje in usmrtitvijo.
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