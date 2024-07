Nekdanji prvi dami Francije zaradi korupcije grozi zaporna kazen

Nekdanja manekenka Carla Bruni je bila izpuščena proti varščini in ne more vzpostaviti stika z nikomer, ki je vpleten v postopek, razen z možem. Obtožbe vključujejo poseganje v priče in poskus goljufije v zvezi z nezakonitimi sredstvi med predsedniško volilno kampanjo leta 2007. Priča Ziad Takieddine je potrdil, da je Sarkozy prejemal milijone nezakonitih plačil, ki jih je podpiral režim takratnega libijskega predsednika Moamerja Gadafija. Sarkozy, ki je bil na čelu Francije od leta 2007 do 2012, je bil obsojen v dveh drugih primerih, a je krivdo vztrajno zanikal.