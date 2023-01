Nekdanji Putinov ljubljenec bi se v vojni boril za Ukrajino.

Artur Smoljaninov je dolga leta veljal za ljubljenca ruskega predsednika Vladimirja Putina . Igralec je namreč zaigral v enem izmed predsednikovih najljubših filmov, 9. četa , kjer je stopil v vlogo poslednjega vojaka v bitki v Afganistanu, ki so ga sovjetske sile okupirale za desetletje. Lik Smoljaninova so pogosto enačili z likom Ramba, zato si je hitro prislužil vzdevek 'ruski Rambo'.

A zdi se, da so dnevi ruskega Ramba za nami. Igralec je namreč v intervjuju za neodvisni ruski časopis Nova Gazeta jasno izrazil, koga bi podprl v rusko-ukrajinski vojni, in to ni njegova domovina. "Do ljudi na drugi (ruski) strani čutim zgolj sovraštvo, in če bi bil na bojišču, ne bi pokazal milosti."

V intervjuju je dejal, da se njegov bivši kolega bori na ruski strani, a da ga to ne bi ustavilo pred tem, da bi ga ustrelil. "Ali bi ga ustrelil? Brez dvoma. Ali puščam možnost, da bi se boril za Ukrajino, odprto? Absolutno. To je edina pot zame, in če bi šel v to vojno, bi se boril zgolj za Ukrajino," je poudaril Smoljaninov in si s tem s strani ruskega pravosodnega ministrstva prislužil oznako tujega agenta. Aleksander Bastrikin, vodja ruskega preiskovalnega odbora, je zoper igralca odredil tudi kazenski postopek.

'Ruski Rambo', ki je lansko poletje prvič spregovoril proti vojni, je svojo kritičnost do domovine nedavno izrazil tudi s priredbo sovjetske pesmi Temna noč. "Poglej, okupator, kako so porodnišnice brez elektrike, kako otroci sedijo v zavetiščih in kako se knjige utapljajo. Ruska noč je dosegla šole in bolnišnice," se glasi eden izmed prirejenih verzov.

Igralec sicer že nekaj časa ne živi v Rusiji. Oktobra lani je namreč moskovsko okrožno sodišče igralcu naložilo denarno kazen v višini 397 evrov zaradi obtožb o diskreditaciji ruskih oboroženih sil. Istega meseca je Rusijo zapustil in novo prebivališče našel v Latviji.

Da sta bila Smoljaninov in film 9. četa res blizu Putinovega srca, potrjuje tudi dejstvo, da je predsednik celotno filmsko ekipo leta 2005 povabil v svojo rezidenco zunaj Moskve, kjer jim je pripravil posebno predvajanje filma. Po poročanju RIA Novosti naj bi Putin o filmu dejal: "Film je zelo močan, zelo resno govori o vojni in ljudeh, ki se znajdejo v ekstremnih razmerah in se ob njih dokažejo za vredne."