Nekdanji raper Kris Wu obtožen na 13-letno zaporno kazen in izgon

Kitajsko sodišče je nekdanjega kitajsko-kanadskega pop zvezdnika Krisa Wuja spoznalo krivega posilstva in obsodilo na 13 let zapora. Po prestani zaporni kazni naj bi ga izgnali iz države. Zaradi utaje davkov so Wuju naložili tudi plačilo denarne kazni v višini 600 milijonov juanov (80,6 milijona evrov).

Sodišče v pekinškem okrožju Čaojang je v petek sporočilo, da je Kris Wu obsojen na 11 let in šest mesecev zaporne kazni zaradi posilstva ter dodatno še na leto dni in 10 mesecev mesecev zaradi kaznivega dejanja zbiranja ljudi za prešuštvo. "Ugotovljeno je bilo, da je obtoženi Wu Yifan (Kris Wu) od novembra do decembra 2020 v svoji rezidenci tri ženske, ki so bile pijane in se niso vedele ali mogle upreti, prisilil v spolne odnose," je sporočilo sodišče. Tudi kanadsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so seznanjeni z odločitvijo sodišča. Dodali so, da so bili konzularni uradniki prisotni na razglasitvi sodbe ter zagotavljajo konzularno pomoč gospodu Wuju in njegovi družini.

icon-expand Kris Wu FOTO: Profimedia

Devetnajstletna študentka Du Mejdžu je Wuja lani obtožila, da jo je posilil, ko je bila stara 17 let. Na zvezdnika se je nato vsul plaz kritik in podobnih obtožb. Številne luksuzne znamke so prekinile sodelovanje z njim. Kmalu potem, ko je javnost izvedela za prve obtožbe o posilstvu, se je na spletu oglasilo še več žrtev, ki so Wujevo osebje obtožile plenilskega vedenja, med drugim naj bi ženske vabili na zabave s karaokami.

Wu je najprej zaslovel kot član deške k-pop skupine EXO. Leta 2014 je skupino zapustil in začel uspešno samostojno kariero kot pevec, igralec, model in sodnik resničnostnih šovov. V preteklosti je bil eden od najbolje plačanih kitajskih zvezdnikov, a so se mu nato številne znane blagovne znamke zaradi omenjenega primera odpovedale.